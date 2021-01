El coronavirus se cobra la vida de 204 andaluces en los primeros 10 días de enero

En 2020 nos atrapó el presente de la pandemia y cuesta salir. A las 00:00 horas de esta noche entrarán en vigor en la comunidad las nuevas restricciones adelantadas por el presidente del Gobierno autonómico, Juanma Moreno, el pasado viernes, con las que se pretende evitar la propagación del coronavirus y que se extenderán hasta la medianoche del 24 al 25 de este mes. Incluyen el cierre perimetral de la región, el adelanto del toque de queda a las 22:00 horas, o el que no puedan reunirse más de seis personas a la vez; no así limitaciones de movilidad entre las ocho provincias que componen el mapa autonómico, aunque desde el Ejecutivo regional no descartan ya que haya que sumar restricciones en esa dirección los próximos días.

Y es que hay datos plomazo. De acuerdo a la información recogida en las tablas que difunde la Junta a diario en redes sociales, consultadas por LA RAZÓN, en los primeros diez días de 2021 se han contabilizado 17.446 positivos en Covid-19 en los márgenes de la comunidad, confirmados por pruebas PCR, o por test de antígenos. A más de 200 personas les arrebató la vida la enfermedad, con precisión a 204 y 737 andaluces tuvieron que ser hospitalizados en instalaciones del sistema sanitario regional. De ese último grupo, 50 pacientes golpeados por la covid han requerido ser atendidos en unidades de cuidados intensivos (UCI) de la comunidad.

También hay números para la esperanza. En el mismo mencionado periodo, 4.123 enfermos dejaron de estarlo, al considerar los profesionales que los trataron que están recuperados.

Lo que no ha variado con el cambio de año es la que la pandemia se mezcle con la política. La diputada autonómica del PSOE-A Noemí Cruz ha afeado hoy a Moreno que su “improvisación y falta de rigor” lo hayan llevado a “rectificar sus propias medidas antes de que entren en vigor”, lo que está provocando “desconcierto e incertidumbre en la ciudadanía”, según se reflejaba en un comunicado.

Del otro lado, el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha acusado a la oposición de “intentar sacar rédito de la pandemia” y ha lamentado, desde un acto de Nuevas Generaciones de Málaga, que “un partido que ha gobernado tantos años utilice la tristeza y la preocupación de la gente”, según ha recogido Efe.