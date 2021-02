Mellado asume el cese de Zancajo que atribuye a falta de “confianza” y de “entendimiento”

«Siempre el director general ha formado y renovado equipos para dar respuesta a las necesidades de cada momento buscando el mejor cumplimiento de los servicios públicos». Con esta frase ha defendido hoy el que lo es de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado, los últimos ceses y nombramientos que se realizaron en niveles directivos del canal autonómico el pasado diciembre. En una comisión parlamentaria en la que ha habido momentos abruptos, Mellado ha aseverado que los cambios no fueron «fruto de la improvisación» y sí consecuencia de un «proceso meditado» que arrancó cuando en octubre del pasado ejercicio el ex director de Recursos Humanos Sebastián Uribe le anunció que se jubilaba a finales de año. Ha querido además desligarlos de la huelga de los trabajadores que provocó que la televisión pública autonómica se convirtiera en negro varios días seguidos, jornadas en las que se celebró el sorteo de la Lotería de Navidad que no se cubrió y se aprobaron los Presupuestos de la Junta en la Cámara; y de «cualquier otra cuestión interna».

Si hubo alguno de los relevos que ha producido ruido fue el del ex director de Contenidos Informativos y Transformación Digital de Canal Sur Televisión, Álvaro Zancajo, quien fue cesado en el cargo y sustituido por la periodista Carmen Torres, que era la directora de la delegación en Madrid. Se ha especulado sobre a qué obedeció una destitución que el director general de la RTVA ha asumido como el resultado de una decisión propia. Ha reconocido en la Cámara autonómica que se había producido «una falta de confianza» y de «entendimiento» entre ambos sobre «cómo abordar determinados proyectos de futuro», de «encararlos», lo que desembocó en la salida del periodista madrileño.

Al margen del baile al frente de los informativos, Raquel Sánchez se convirtió en la nueva directora Corporativa de RTVA, puesto que antes ocupaba Carmen Estero; y Enrique José Díaz en director de Organización, Recursos Humanos y Servicios Generales del ente, tras la jubilación de Uribe.

Se potenciará la información de cercanía

Mellado ha agradecido en el Parlamento regional el «trabajo complicado» que tuvieron que realizar durante la pandemia los que ya no están y ha avanzado que buscan darle un impulso a «la información de cercanía de la mano de los delegados de todos los centros territoriales» de cara a este 2021, marcado aún sin remedio por el coronavirus.