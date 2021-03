“Tranquilidad, serenidad y confianza”, Juanma Moreno descarta en Andalucía los escenarios de Madrid o Murcia

El enjambre sísmico con epicentro en la moción de censura de Murcia se ha sentido de lleno en la capital de España, con la convocatoria de elecciones, pero, según el Gobierno andaluz, ha pasado de largo por Andalucía. Con todo, la Junta convocó de urgencia esta tarde una comparecencia con el vicepresidente Juan Marín, de Cs, y el portavoz del Ejecutivo, el popular Elías Bendodo. La incertidumbre general -con multitud de llamadas de diferentes sectores “preocupados por la estabilidad”- llevó a que finalmente compareciera el presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno, junto a su socio de Gobierno, para trasladar “un mensaje de tranquilidad, serenidad y confianza”.

Desde #Andalucía lanzamos un mensaje de estabilidad: el Gobierno andaluz es sólido, tiene complicidad y seguirá avanzando con una hoja de ruta clara. Ahora más que nunca, se necesita gestión para proteger la salud y recuperar la actividad. Lo haremos de manera responsable. pic.twitter.com/dst5v0aTxw — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) March 10, 2021

“El Gobierno de Andalucía goza de gran salud y una enorme complicidad; y goza del afecto y la compresión y responsabilidad mutua para sacar Andalucía adelante”, relató Juanma Moreno. “Andalucía está en la peor crisis de su historia, sanitaria, económica y social, y necesita gestión, responsabilidad y futuro”, defendió el presidente andaluz. El objetivo de la Junta, señaló, es “proteger la salud y pasar página con las vacunas” y la segunda preocupación, “el empleo”. “Es un gobierno sólido con una hoja de ruta marcada y que aspira a concluir la legislatura”, concretó Moreno. “Los ciudadanos piden responsabilidad. En Andalucía afortunadamente la coalición de PP y Cs goza de robusta salud”, insistió. Cuestionado por la posición de Vox, socio externo de la Junta en el Parlamento, el vicepresidente Marín indicó que “Vox se tiene que preocupar de Vox”. “Estamos en minoría, negociando cada ley , cada decreto”, admitió el vicepresidente, añadiendo que “es legítimo que cada uno opine lo que considere y también es legítimo que un Gobierno gobierne. Vox tiene bastante con preocuparse de ellos mismos”, zanjó.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, del PP, y el vicepresidente, Juan Marín (d), de Ciudadanos

Moreno admitió que tuvo un “contraste de opiniones” con el líder del PP, Pablo Casado, “que entra dentro de lo normal”, “de las consultas habituales”, acerca de los últimos acontecimientos. Moreno insistió en que “las circunstancias de Madrid son distintas a las de Andalucía. Aquí hay una enorme complicidad. Respeto decisiones de otros presidentes”, dijo en relación a Díaz Ayuso. “Aquí tenemos otras circunstancias, de querer construir lo que hemos hecho estos dos años”, manifestó, entre PP y Cs.

Juan Marín, por su parte, indicó que “hay mucho ruido” y “una inestabilidad muy compleja en este país pero lamento decirles a los que auguran un futuro diferente que Andalucía va a seguir siendo una isla dentro de esa inestabilidad del conjunto de España”.

“Los andaluces pidieron un cambio político y se está haciendo. De forma tranquila, sosegada y las diferencias se resuelven sentados, convenciendo y tomando decisiones para mejorar la vida del conjunto de los andaluces”, dijo el vicepresidente andaluz y líder de Cs en Andalucía. “Somos conscientes de que (la ruptura de) dos gobiernos con una coalición idéntica -a la andaluza- puede hacer ese ruido pero en Andalucía no nos vamos a hacer eco”, concretó. Marín definió al andaluz como “un Gobierno muy serio, solo preocupado por la situación que tenemos. Otras cuestiones no nos afectan literalmente”.

“Somos un gobierno en minoría que empezó con acuerdos que cumplimos al 100%. Tenemos un compromiso con los ciudadanos andaluces. No es momento de gestos o giros o poner en cuestión nada”, insistió Marín, que habló -saliendo al paso de la situación de división del partido en Andalucía- de “un grupo cohesionado” y “así se han manifestado los 21 diputados” de Cs.

Marín indicó que desde Madrid le trasladaron la posición de Díaz Ayuso pero no sabe “más porque aquí estamos trabajando”. “Las circunstancias en Murcia o Madrid no tienen nada que ver con Andalucía”, añadió. “Hay que pensar soluciones y no pensar elecciones”, expuso.