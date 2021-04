Andalucía y Murcia se unen contra el «cierre» del trasvase Tajo-Segura

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, aseveraron que se mostrarán «unidos» y «en perfecta sintonía» ante quien pretenda «cerrar» el trasvase Tajo-Segura por cuya defensa firmaron una declaración institucional. Reclamaron además «diálogo» y «consenso» desde la «cogobernanza» para adoptar decisiones al respecto ya que, de lo contrario, se trataría de una «imposición».

Tras la firma del acuerdo en el salón noble de la Delegación de la Junta en Almería, los presidentes coincidieron en mostrar «mano tendida» al Ejecutivo central sobre el trasvase, pero con la premisa de que se mantenga «intacto» puesto que no existe, a su entender, «ningún tipo de justificación jurídica» o «medioambiental» de peso que dé lugar a cambios en el trasvase, según expresó Moreno, quien avisó de que no aceptará un «maltrato». «Uno mi voz a la voz de los murcianos para decir que por este camino no», incidió.

Ambos presidentes escenificaron una postura común ante la firma de este acuerdo, para el que también se había invitado al líder de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, quien no asistió «por problemas de agenda», si bien luego se desmarcó del acuerdo. «El agua no puede ser motivo de confrontación ni enfrentamiento. No vamos a participar en ningún aquelarre», defendió, para lamentar luego que lo hubieran invitado el viernes, por lo que cree que «tampoco había mucho interés».

Moreno, de su lado, pidió un Plan Hidrológico Nacional sostenible» y apeló a la «solidaridad interterritorial» para mantener el trasvase, frente a la decisión que «perjudica a todos».