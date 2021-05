Vox acusa a Moreno de “hacerle el juego sucio” a Sánchez e insiste en un adelanto que el presidente vuelve a descartar

Se estrenaba Manuel Gavira como portavoz de Vox en el Parlamento, en sustitución de Alejandro Hernández, decisión motivada, según fuentes del partido, para trasladar un mensaje más contundente. La sesión de control en el Parlamento demostró que el partido de Abascal tiene poco margen para aumentar la fricción con el Gobierno andaluz, más allá de la ruptura. A modo de telonero, el portavoz adjunto de Vox, Rodrigo Alonso, interpeló al consejero de Hacienda, Juan Bravo, calificando a la Junta como “prestamista” de UGT-A y quejándose de la presencia del presidente la jornada previa en el congreso del sindicato, al que también asistió su líder nacional Pepe Álvarez, quien también “presumía de llevar a un congreso de UGT al terrorista Otegui o pedir que los presos separatistas celebraran la Diada o de criticar la bajada de impuestos en Andalucía”. Vox insistió en la convocatoria de elecciones. Durante su posterior intervención, el presidente andaluz descartó otra vez unos comicios anticipados, alegando que Andalucía “ya no es un infierno fiscal”.

El portavoz parlamentario de Vox Manuel Gavira

Manuel Gavira se estrenó agradeciendo su labor a su predecesor y justificó la decisión: “Lo importante es el mensaje, que sea siempre el mismo en España”. Vox apunta a Cs, como rival más débil de la coalición de gobierno, calificando de “esperpento” la tramitación del acuerdo para la nueva bajada de impuestos con el “postureo” del partido naranja de no querer hacerse la foto con la formación de Abascal.

Gavira recordó a Moreno que “el estado de alarma ha terminado con dejación de funciones”. “Sánchez ya no está por medio, no tiene el comodín de Sánchez, han podido tomar decisiones que les incomodaban”, se quejó respecto a las medidas sanitarias, poniendo como ejemplo el toque de queda. “Le están haciendo el juego sucio a Sánchez”, criticó. “El equilibrio económico sanitario no es posible es porque Andalucía tiene capado su potencial. Andalucía no es Madrid. Queremos controles pero no evitar que se trabaje en libertad”, apuntó aludiendo al “guirigay de normas distintas”.

Moreno pidió a Vox que se mantenga “el clima de diálogo” y rechazó que le haga “el juego sucio a Sánchez” sino que está “defendiendo los intereses de los andaluces” con el fin principal de “preservar la vida”. “Nada hay más poderoso que eso. El estado de alarma se impuso de manera unilateral y de igual manera se ha retirado. Ya advertimos del vacío legal y ven lo que está pasando, dos salas distintas toman diferente decisión en situaciones similares”, apuntó en relación a la negativa del TSJA a cerrar perimetralmente el municipio granadino de Montefrío. “El primer objetivo es preservar la vida y el segundo, reactivar economía”, insistió.

Gavira respondió que “Vox siempre se ha señalado en salvar vidas” pero “combatiremos cualquier decisión, queremos que no haya limitaciones en horarios al trabajo” y atente contra “los derechos fundamentales”. Moreno señaló que “a este gobierno no le entusiasma limitar movilidad y actividad económica pero hay una pandemia. Hasta la vacuna, el único medio es el propuesto por la OMS y las autoridades europeas: limitar la movilidad y el contagio. No existe economía sin salud”, indicó, dijo, en busca de “un equilibrio muy complejo. Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Moreno no ve “razonable un estado de alarma a la carta” y pide al gobierno “que gobierne”.

Por parte de Adelante, Guzmán Ahumada interpeló por la rebaja fiscal. Moreno defendió que se cumple con la progresividad.

El portavoz adjunto del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Guzmán Ahumada

Sergio Romero, por parte de Cs, arremetió contra Pedro Sánchez, y cuestionó a Moreno por su “deslealtad a Andalucía”. Moreno se quejó de que “estamos en mayo y todavía no ha llegado ni un euro. “El Gobierno no es consciente del potencial de Andalucía”, indicó Moreno como respuesta al “maltrato”.

El portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, Sergio Romero

Por el PP, José Antonio Nieto aludió “al proceso del PSOE”, del que dijo que “tiene un problema de proyecto no de personas”. Moreno aludió a la inversión en sanidad y educación, con el objetivo de lograr “cambios, lo que vamos a seguir haciendo hasta último minuto de gestión”. Moreno reiteró que “si en cuatro semanas no toma una decisión, al Gobierno andaluz no le tiemblan las piernas y vacunará de forma voluntaria” con AstraZeneca.

Por el PSOE-A, Susana Díaz recordó a Moreno que “la confrontación ni cura ni da trabajo ni inmuniza” y acusó al presidente de “tapar su incapacidad con la confrontación con el gobierno”. Moreno le recordó que ha sido “testigo” de cómo Díaz “lideraba la confrontación con Rajoy” y le pidió “coherencia”. Susana Díaz aseguró que Rajoy puso a su gobierno de ejemplo de “lealtad, y no había pandemia”. Díaz exigió a Moreno que se aclare: “¿Estado de alarma sí o no?”. La líder de la oposición volvió a pedir el informe “por el que no se abren centros de salud pero sí discotecas” en Andalucía.

La presidenta del grupo parlamentario socialista, Susana Díaz, conversa con el diputado Carmelo Gómez (i)

Moreno la despachó con un “usted está en otras cosas, no le interesa. Como no le interesaba una reunión semanal con el consejero, como le ofrecí”, dijo. “Lo que inmuniza es el medio millón de vacunas que está poniendo este gobierno a la semana a los andaluces”, respondió. Susana Díaz cuestionó la tardanza en llevar al Parlamento la reforma de la Ley de Sanidad para poder confinar municipios, Moreno dijo que han multiplicado por tres la inversión en centros sanitarios y que “hay que ofrecer alternativa a los botellones” para evitar fiestas en sitios cerrados y sin control. Una vez más, concluyó con el ya casi clásico: “Céntrese, señora Díaz”.