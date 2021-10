El PSOE-A se sube a las mareas y ahora supedita las cuentas andaluzas a que sigan 8.000 sanitarios

La consigna está marcada. El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, avanzó al presidente de la Junta, durante la inauguración del monumento a los sanitarios en Sevilla, que el acuerdo para los Presupuestos va «camino de ruptura» en caso de no salir «de una lógica en la que el PP plantea un proyecto de presupuesto que le vale a Vox y a nosotros. Eso es imposible». Además, según declaró Espadas en la SER, «el paso poniendo a 8.000 sanitarios en la calle cuando tenemos la necesidad de saber cuándo se vuelve a la presencialidad en Andalucía, no es una noticia que mínimamente nos dé el margen de confianza en esa negociación». En esta línea, el secretario de Política Autonómica del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, marcó como «una condición sine qua non» para que el PSOE-A apoye el Presupuesto de 2022 que «no haya un solo despido en la sanidad pública”. Mañana precisamente sale la Marea Blanca a la calle. Moreno defendió que con fondos del Estado «mañana renuevo» 20.000 contratos sanitarios y pidió al PSOE «aporrear Moncloa» para conseguir esos fondos. “Me comprometo públicamente a que mañana mismo renuevo los contratos de los 20.000″ de contar con la financiación adicional procedente del Estado, dijo.

«Era muy difícil un acuerdo con la derecha. En vez de hablar de cómo mejorar la retribución del personal sanitario nos encontramos que no hay no siquiera un gesto con ese personal que ha dado la cara en la pandemia», señaló Espadas, que pide «un plan de refuerzo al menos». «Si ponen a 8.000 sanitarios en la calle, los que están rompiendo la posibilidad de apoyo son ellos», dijo. Espadas cree que el PP «lo que de verdad quiere es pactar con Vox y acabar el mandado bajo el secuestro de la extrema derecha», ya que –añadió– «parece sentirse cómodo con una perspectiva de gobierno futuro». Moreno defendió que tiene «la sensación» de que los socialistas andaluces se han convertido «en una delegación de Sánchez y no un PSOE de Andalucía, que son dos cosas distintas». «El problema es el PSOE, no el supuesto de los 8.000 profesionales que no se renuevan», señaló Moreno, explicando que las 20.000 contrataciones de refuerzo que acaban contrato el 31 de octubre son fruto de «un momento excepcional» donde se ha contado con «fondos excepcionales del Estado para la lucha contra la pandemia».