Marín deja claro a Espadas que el Gobierno andaluz “no se va a someter a su chantaje” con el Presupuesto

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador autonómico de Cs, Juan Marín, ha calificado este lunes la estrategia que sigue el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, de negociación del proyecto de Presupuestos de 2022 como “si se tratase de un chantaje emocional”, al exigir Espadas la aceptación de propuestas socialistas antes de este miércoles, cuando el Parlamento de Andalucía afronta el Debate sobre el estado de la Comunidad. Marín se ha reafirmado en su negativa a las exigencias del PSOE para trasladar que “el Gobierno no se va a someter a ningún chantaje del señor Espadas ni de nadie para aprobar unos presupuestos”.

Marín se ha preguntado durante una rueda de prensa, a preguntas de los periodistas, por el hecho de que “se exija a un Gobierno negociar con el futuro candidato a la Junta de Andalucía antes del miércoles como si se tratara de un chantaje emocional; por qué hay que llegar a un acuerdo antes del miércoles, el miércoles se celebra el Debate sobre el estado de la Comunidad, no el debate de los Presupuestos”.

Tras el aparente ultimátum del líder de los socialistas andaluces, el vicepresidente andaluz ha sostenido que “no sé si el señor Espadas sabe cómo se negocia el Presupuesto en el Parlamento andaluz, que se negocia con los portavoces y los grupos o presentan enmiendas a la totalidad o enmiendas parciales”.

“Esto es lo que tiene que hacer el señor Espadas dejar de engañar, de marear, y decir claramente cuál es su intención”, ha esgrimido Marín, quien ha abundado sobre la figura del secretario general del PSOE-A para afirmar que “el señor Espadas hace tiempo que no está en el Gobierno, en el Parlamento, ni en el Ayuntamiento de Sevilla y tiene un gran desconocimiento de cómo se lleva a cabo la negociación”, para preguntarse seguidamente sobre el secretario general del PSOE y alcalde de Sevilla “qué derechos y pivilegios tiene con respecto al resto de portavoces, cuando él no es portavoz y el consejero Juan Bravo se reúne con los portavoces”.

“Cuando sea portavoz se hablará con él”, ha remachado Marín sobre las exigencias de interlocución expresadas por Espadas.

El coordinador autonómico de Ciudadanos ha desligado el debate del estado de la Comunidad con la negociación presupuestaria al esgrimir que “cuando se lleven los presupuestos que el PSOE se pronuncie, que deje ya de jugar con los andaluces, que diga si el señor Sánchez les va a permitir abstenerse o votar sí al Presupuesto”, afirmación antes de proclamar que “me reafirmo en lo que decía hace una semana porque al final lamentablemente he acertado”, en relación a su escepticismo sobre la verdadera disposición del PSOE andaluz a apoyar las cuentas de 2022.

“Los andaluces quieren una oposición constructiva, que arrime el hombro, que deje de mirar a las urnas, de jugar a la estrategia política del despiste para estar en el foco, que ya se ha hecho bastantes fotos con el Presupuesto”, ha aseverado Marín sobre la actitud de Espadas con el Presupuesto, antes de exigir que “diga si está en disposición de arrimar el hombro o de hacer la oposición que estaba haciendo el PSOE”.

Marín ha dado cuenta que en la negociación con los grupos parlamentarios el Gobierno andaluz les ha trasladado “la envolvente financiera”, de la que ha recordado que supera los 43.000 millones, y “cuáles son las líneas del Presupuesto”, afirmación que ha hecho antes de preguntarles a los grupos si “no quieren bajar impuestos, blindar los servicios públicos fundamentales, no ayudar a los autónomos”, para instarles entonces a que presenten una enmienda a totalidad, y recriminar en particular al PSOE “su trilerismo, ahora sí, ahora no, ahora antes del miércoles”.

“No vamos a aprobar el Presupuesto para subir los impuestos a los andaluces”, ha proclamado el vicepresidente de la Junta y coordinador de Cs en Andalucía, quien ha explicado sobre la exigencia del PSOE de la renovación de 8.000 de los 20.000 profesionales sanitarios contratados como refuerzo ante el Covid que “tienen una finalización de contrato, no es un despido, sabes cuál es su fecha de entrada y la de salida”, y apuntar entonces que el mantenimiento de los 20.000 profesionales implica un coste de 1.000 millones de euros y recordar que “hay más sanitarios que nunca”.

Tras recordar que Andalucía recibirá 2.300 millones de euros menos del servicio autofinanciada, Marín ha defendido la renovación de 12.000 de los 20.000 sanitarios de refuerzo y ha instado a Espadas a “pedir a la señora Montero que sea sensible porque el Covid sigue y el Gobierno de España ha retirado los fondos extraordinarios para contratar a estos profesionales”.