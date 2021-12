Margarita del Cid: «Torremolinos ha sido un laboratorio de trampolines políticos»

El Pleno del Ayuntamiento de Torremolinos debatirá el próximo día 20 la moción de censura presentada por el PP, con el apoyo de Ciudadanos, Vox y «Por mi pueblo», que desbancará de la Alcaldía al socialista José Ortiz, que gobernaba en la localidad desde el año 2015. La portavoz del PP en el Consistorio y candidata a la Alcaldía en las últimas municipales, Margarita del Cid, será la nueva regidora. La alcaldable es además vicepresidenta de la Diputación provincial de Málaga y consejera delegada de la empresa pública Turismo y Planificación Costa del Sol. Con anterioridad, y durante dos legislaturas, 2011 y 2015, fue presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental.

¿Cuáles son los argumentos que sustentan la moción?

El objetivo es solo uno: propiciar el cambio que Torremolinos necesita y situar en la Alcaldía a quienes eligieron los ciudadanos en las urnas en 2019. En esas elecciones el PP fue la lista más votada.

¿Ha sido fácil convencer al resto de formaciones políticas para que apoyen la moción?

Estamos firmemente convencidas las trece personas que la hemos firmado de que Torremolinos necesita un cambio, y lo vamos a propiciar con independencia de nuestras ideologías políticas. Conformaremos un Gobierno comprometido. Tenemos ganas de trabajar y de levantar el municipio. Hasta ahora hemos sido noticia durante toda la legislatura por cuestiones negativas más que positivas y en el ánimo de los concejales firmantes está el deseo de revertir esa situación.

¿Cómo han recibido los ciudadanos esa decisión?

Personalmente estoy sorprendida y abrumada por la cantidad de felicitaciones y apoyos que recibo con gran humildad. Me han desbordado. He contestado más de mil whatsapps y en redes sociales también he recibido muchos mensajes en positivo para darme ánimo y agradecerme el paso que hemos dado. Era necesario.

¿Cómo calificaría la gestión de los todavía gobernantes?

Torremolinos ha sido un laboratorio de trampolines políticos en el que cada uno ha actuado en función a sus intereses y para su propio beneficio, sin haber primado el bien común ni el beneficio de Torremolinos que es la principal premisa que ha de tener un gobernante, dejando atrás cualquier atisbo de interés personal.

¿Cuáles van a ser las líneas generales de su gobierno?

Trabajo, trabajo y trabajo. Es el hilo conductor y la principal necesidad del municipio. Torremolinos necesita sensatez, sentido común y mucho trabajo para levantar la ciudad, y que no se vea el Ayuntamiento como ese trampolín del que antes hablaba, como una herramienta en beneficio de un partido político.

¿Habrá líneas rojas?

Todos estamos absolutamente de acuerdo en reducir el gasto político. Aquí se ha achacado siempre la inacción del equipo de gobierno a la deuda municipal, pero sin embargo no se ha escatimado en gastar todo el dinero posible y más en asesores sin importar lo más mínimo ese derroche. Han creído que los vecinos no son capaces de darse cuenta, y sin ningún pudor se les ha dicho que no se les podía arreglar una calle o sustituir una baldosa por la deuda. Yo tengo claro que hay que ser ejemplarizante al respecto.

¿Por qué no se van a integrar todos los firmantes en el nuevo ejecutivo?

Son opciones personales. Vox ya lo dijo en 2019 cuando fuimos la lista más votada, por ejemplo. Cada uno estará donde quiere estar, y así se va a respetar. En cualquier caso, y con independencia de que no estén en ese gobierno, cuento con todas y cada una de las aportaciones que quieran hacer y con la colaboración que puedan aportar. Son también piezas fundamentales para el cambio y la transformación que va a experimentar Torremolinos.

¿Cómo está viviendo esta cuenta atrás de aquí al día 20, fecha en la que se celebrará el Pleno extraordinario convocado para debatir la moción?

Pues con muchas ganas de poder poner en marcha ese cambio para Torremolinos. Con mucha alegría y no me canso de repetirlo: con muchísimas ganas de trabajar y que la ciudad empiece a ver los frutos de ese trabajo que tanto se necesita.