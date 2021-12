Andalucía eleva los requisitos para obtener la ESO

La Consejería de Educación y Deporte envió a los centros educativos, y a partir de la publicación del Real Decreto de Evaluación de 16 de noviembre, unas instrucciones para la evaluación del alumnado en el curso 21-22, un documento que, entre otras cuestiones, establece que en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) titulará el alumnado que haya superado todas las materias o ámbitos cursados y el alumnado que haya superado al menos el 60% de las materias troncales y el 65% de la carga horaria de las materias en las que esté matriculado.

El departamento que dirige Javier Imbroda explica que estas instrucciones supone un marco común orientativo con el objetivo de «permitir que los equipos docentes puedan llevar a cabo la evaluación conforme a criterios de plena objetividad, respetando y reconociendo, en todo caso, la labor del profesorado andaluz», según recoge el documento. Sobre la promoción en Secundaria, el documento establece que el alumno pasará al siguiente curso cuando haya aprobado todas las materias o tenga evaluación negativa en un máximo de dos. Con evaluación negativa en tres o más materias, cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las materias no superadas permite al alumno seguir con éxito el curso siguiente y estime que tiene expectativas favorables de recuperación. En este sentido, el equipo docente tendrá en consideración que las materias no superadas «no sean más de dos troncales y que el resto de las materias no superadas no supongan más del 50% de la carga horaria total».