El PP-A insiste en que el dinero de los ERE «tiene que volver a los andaluces»

Tras dos años de la histórica sentencia a los ex presidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE, la Audiencia de Sevilla dictó de nuevo sentencia en esta macrocausa, de nuevo contra dos ex altos cargos de la Junta, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández y al director de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez. Una decisión judicial que «corrobora el robo de los socialistas andaluces». Así de tajante se mostró la secretaria general del PP en Andalucía, Loles López, a preguntas de los periodistas y exigió a los condenados que devuelvan el dinero «robado». «El dinero de los andaluces tiene que volver a los andaluces», apostilló Loles López.

La cascada de reacciones después de conocerse esta segunda sentencia de los ERE no se hizo esperar entre los populares andaluces, aunque el presidente de la Junta, Juanma Moreno, prefirió no referirse al asunto.

La parlamentaria Beatriz Jurado sí lo hizo para exigir al PSOE de Andalucía a que pida «perdón tras la condena al ex consejero de Empleo. En rueda de prensa en Córdoba, la también portavoz de Salud y Familias del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, consideró que la condena a Fernández es un «nuevo varapalo» al socialismo, que lo hace «responsable» del «mayor caso de corrupción de la democracia en España y Andalucía». Además, Jurado consideró necesario que más allá de las «responsabilidades jurídicas» se depuren las «políticas», por lo que instó al secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, un «viejo conocido del peor socialismo andaluz de la corrupción y el robo» a que «no calle» y «pida perdón» ante esta nueva sentencia.

Además, apuntó que Espadas, quien «se sentaba en el Consejo de Gobierno» junto a los «condenados», no está «habilitado para ser candidato a la presidencia de la Junta», ya que «no le avala la gestión en defensa de los intereses de los andaluces». Frente a ello, la portavoz popular defendió el «nuevo modelo de gestión lejos de los intereses partidistas» que está llevando a cabo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha «abierto puertas y ventanas» y ha logrado, a su juicio, que la región «avance».

La cúpula a nivel nacional de los populares también salió al paso de la nueva sentencia de los ERE contra dos altos cargos de la Junta. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, aprovechó su visita a los ganaderos de Almonte para reconocer el cambio promovido por el actual presidente andaluz Juanma Moreno después de tantos años de gobiernos socialistas.

«Hoy hemos conocido un episodio pasado que parece olvidado pero que nos recuerda que había otra Andalucía distinta de la que hoy conocemos, otra época en la que se robó el dinero de los parados andaluces que fueron a parar al bolsillo de unos pocos», indicó Egea en relación a las ayudas farudulentas de los ERE. «Afortunadamente, el PP ha hecho que esta época parezca muy lejana hemos convertido la Andalucía de los ERE en la Andalucía del empleo gracias al trabajo de Juan Moreno y de todo su equipo», incidió y aseguró a todos los andaluces que con el PP«esto va a seguir así».

El PSOE, a través de Gómez de Celis, se limitó a mostrar respeto ante las decisiones judiciales.