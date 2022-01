Baja el VIH pero se dispara la clamidia y la gonorrea en Andalucía

Mayor frecuencia de relaciones sexuales, tendencia al abandono de métodos preventivos, menor precepción del riesgo, mayor facilidad para conseguir encuentros sexuales por el uso masivo de redes y geolocalización e introducción del chemsex. Estas son, según Javier de la Torre, coordinador del Plan Andaluz frente a las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), las suma de causas que explican el aumento de las ETS. «En esta comunidad, durante el periodo 2003-2019 se observa un incremento de la incidencia que afecta en mayor medida a hombres, de edades comprendidas entre los 20 y 40 años y con una mayor intensidad a partir del año 2012», apunta de la Torre.

Ahora, la consejería de Salud ha diseñado un nuevo protocolo para la atención de estas infecciones, que se realizará, aseguran, de forma coordinada entre la Atención Primaria y la Hospitalaria. La atención a estos pacientes se concentraba en el Centro ETS de Sevilla y la plataforma en defensa de este centro denuncia que la Junta pretende su cierre puesto que, aseguran, «ya se ha procedido a una diminución del personal y de pacientes atendidos». Según sus datos, este año se han atendido un 44,61% menos que en el mismo periodo de 2019. Y eso pese a que la incidencia de las ETS no para de crecer desde los últimos 15 años.

De los 150 casos de sífilis detectados en 2003 se ha pasado a los 844 en 2019 –la inmensa mayoría en hombres (758)–, lo que se traduce en una subida de la incidencia de más de 8 puntos. En el caso de la infección gonocócica, conocida como gonorrea, el incremento es incluso mayor: la incidencia ha subido 13,7 puntos, pues se ha pasado de detectar 74 casos a 1.238, también la mayoría (1.024) en el sexo masculino.

Las infecciones de clamidia también superaron el millar en 2019. Concretamente se detectaron 1.052, si bien estuvieron más repartidas entre ambos sexos: 651 en hombres y 401 en mujeres. Nada que ver con los pocos casos, apenas 70, detectados en 2003.

El herpes genital es la única ETS con mayor incidencia en mujeres: de las 677 infecciones de 2019, 433 fueron en ellas Pero, en todo caso, el herpes, sigue el mismo patrón, con un incremento de la incidencia de 7,8 puntos.

Del linfoglanuloma venéro solo hay datos a partir del 2016, una enfermedad de transmisión sexual causada por tres serotipos diferentes de la bacteria Chlamydia, que ha resurgido con fuerza. De los dos casos identificados en Andalucía en 2003 se ha pasado a los 31, todos ellos en hombres.

Respecto al Virus del Papiloma Humano (VPH), se sabe que la mayoría de la población activa sexualmente ha estado en contacto con él y que en sus formas más graves puede causar cáncer de útero y cuello uterino. En España, se diagnostican 2.000 casos al año, de los que se calcula que 300 son en Andalucía. Se ha conseguido frenar su incidencia gracias a las estrategias de vacunación, pero por el momento en Andalucía, solo están centradas en mujeres. Desde 2017, solos se vacuna contra el VPH a niñas de 12 años y a algunos grupos de riesgo, pero no a los niños pese a que ellos son transmisores. Otras comunidades como Galicia y Canarias ya los incluyen.

También hay menos VIH. Se ha pasado de los 757 casos registrados en Andalucía en 2015 a los 527 de 2020, según los últimos datos de recabados por la Consejería de Sanidad, aunque la gran asignatura pendiente sigue siendo la detección precoz: el 53% de los casos del año pasado se diagnosticaron de forma tardía. Mientras se comprueba si la vacuna que está desarrollando Janssen –y que ya está en fase III– es realmente efectiva para evitar la infección, los planes de las comunidades para contener el VIH se centran, básicamente, en la prevención.

En ese escenario, Andalucía se ha sumado a las comunidades que ya tienen implantado el PrEP, la profilaxis preexposición, unos medicamentos recetados a personas que están en riesgo de contraer el VIH precisamente para evitarlo.

PrEP en 16 centros andaluces

Aquí, el PrEP está implantado en 16 centros y «está dirigida únicamente a personas con alto riesgo de adquirir VIH», apunta de la Torre y recuerda que se recomienda únicamente en hombre homosexuales y mujeres transexuales que en el último año hayan cumplido alguno de los siguientes criterios: más de 10 parejas sexuales al año, práctica de sexo anal sin protección en el último año, uso de drogas para las relaciones, administración de profilaxis preexposición en varias ocasiones y estar diagnosticado de una ITS bacteriana en el último año. «La PrEP no es solo tomar pastillas, es un plan global que debe ir acompañado de un paquete de medidas preventivas», aclara el director del Plan Andaluz frente a las ITS. En Andalucía, según informa de la Torre, en 2020 estaban en PrEP 620 pacientes y «actualmente estamos cerca de 1.000».