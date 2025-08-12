Activada la fase de emergencia por un incendio forestal provocado por un rayo en Jabugo (Huelva)

La Junta de Andalucía ha activado en la tarde de este martes la fase de emergencia, situación Operativa 1, del Plan Infoca por un incendio forestal provocado por un rayo en Los Romeros, en Jabugo (Huelva).

Así lo ha indicado el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, a través de su cuenta de 'X'.

De este modo, desde el Plan Infoca han señalado a Europa Press que en la zona se encuentran cuatro aviones de carga en tierra, dos helicópteros, tres grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, y el grupo regional de mandos.

Por otro lado, se mantiene activo el incendio declarado poco antes de las 16,30 horas de este martes en un paraje de Arroyomolinos de León (Huelva).

Sobre el terreno se encuentran trabajando actualmente un helicóptero semipesado y otro ligero; cuatro aviones de carga en tierra; dos camiones autobombas; cinco grupos de bomberos forestales, tres técnicos de operaciones; un agente de medio ambiente; y un buldócer.