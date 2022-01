Toscano o la política como cuestión familiar

Un modelo urbanístico expansivo, una tupida red clientelar tejida desde el Ayuntamiento y un férreo control del partido que le ha permitido encadenar diez mayorías absolutas. Son algunas de las claves de la gestión del socialista Francisco Toscano, alcalde de Dos Hermanas durante 38 años que deja hoy el cargo tras varios anuncios frustrados de abandonar la política. Hoy pondrá punto y final a su etapa como regidor dejando atrás una dilatada trayectoria con luces y sombras.

Toscano nació en Sevilla en 1943, en el entorno de la antigua estación de Córdoba, y llegó a trabajar como abogado laboralista en el mítico despacho de la calle Capitán Vigueras junto a Felipe González, Rafael Escuredo y Manuel del Valle. Ese núcleo duro de socialistas, surgido en la clandestinidad, dio el salto luego a la política nacional, pero Toscano prefirió quedarse en el ámbito local, forjando su figura política en Dos Hermanas, una ciudad que transformó de cabo a rabo. Hoy es de las pocas que siguen sumando habitantes en Andalucía y, como muchos grandes núcleos de población, concentra urbanizaciones de lujo y barrios desfavorecidos lastrados por el paro y la droga.

En casa eran 14 hermanos y, quizás por pertenecer a una familia numerosísima, entendió la gestión del Ayuntamiento como una gran familia. De hecho, su esposa, Basilia Sanz, es la primera teniente de alcalde y su sobrino, Francisco Toscano Rodero, es concejal de Proyectos y Obras. Además, su hermano, Carlos Toscano, es el subdelegado del Gobierno en Sevilla.

Dos Hermanas pasó de ser un pueblo vinculado al olivar y el aceite a una ciudad con cierto empuje industrial y comercial. Bajo su extenso mandato se han acometido grandes obras e infraestructuras, como el velódromo, el hipódromo –que llegó a cerrar por quiebra– y actualmente se construye un palacio de congresos que pretende competir con Fibes. En Entrenúcleos, donde rotulará 22 calles con nombres de políticos socialistas, se levanta la universidad Loyola y se ubicará la futura ciudad deportiva del Betis. Esta es la zona con mayor proyección, con el objetivo de unir físicamente el núcleo urbano con Montequinto, el extremo más cercano a la capital hispalense. «Más quisieran muchos barrios de Sevilla tener los servicios que tiene Montequinto», se le ha escuchado decir cuando las críticas de los vecinos arreciaban.

Toscano es una figura incontestable en el PSOE y un referente para muchos dirigentes socialistas. Si un militante quería disputar la Secretaría General, debía tener su bendición. Así fue con José Luis Rodríguez Zapatero y con Pedro Sánchez. La agrupación socialista de Dos Hermanas ha sido una suerte de banco de pruebas donde el aspirante a liderar al partido exponía su proyecto y, entonces, se ponía en marcha el complejo mecanismo de adhesiones.

Organizaba mítines multitudinarios en el velódromo coincidiendo con las campañas electorales de Zapatero. Un lugar que llegó a ser un talismán para el ex presidente del Gobierno. Un fortín socialista que el PP andaluz de Javier Arenas «profanó» poco antes de su victoria electoral en Andalucía, aunque no llegó a gobernar. Pedro Sánchez también eligió Dos Hermanas para anunciar que volvería a aspirar a la Secretaría General tras ser desalojado del cargo orgánico en 2016. Toscano fue de los pocos socialistas que lo apoyaron en Andalucía. El mitin estaba previsto en un gran salón de actos pero finalmente se celebró al aire libre ante la avalancha de público. Todo ello en un momento en el que Susana Díaz era la presidenta de la Junta y dirigía el partido a nivel andaluz con mano de hierro. Toscano nunca ha ocultado sus desavenencias con Díaz y abogó insistentemente por la retirada de la ex presidenta cuando dejó San Telmo.

Ahora, una vez consumado el relevo en el PSOE andaluz y con Sánchez en la Moncloa, es el momento elegido por este histórico alcalde socialista para decir adiós. Su sucesor en la Alcaldía será Francisco Rodríguez, aunque «Quico» seguirá siendo el consejero áulico de los presidentes socialistas.