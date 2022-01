Andalucia estudia la prórroga del pasaporte Covid

La enorme cantidad de contagios que está dejando a su paso Ómicron, sumado a la enorme cobertura vacunal, está poniendo en duda la efectividad de ciertas medidas contra el Covid. La Organización Mundial de la Salud (OMS) cree que la conjunción de ambos factores proporcionará una inmunidad global en Europa hacia el mes de marzo e, incluso, sitúa el fin de la pandemia en primavera en el continente. Por eso, cada vez más países están relajando sus restricciones aunque el virus todavía deja miles de infecciones diarias. En España lo que se está debatiendo ahora es la idoneidad del certificado de vacunación para actividades de ocio por un lado, y por otro, la posibilidad de acortar las cuarentenas.

Respecto a la primera medida, Andalucía podría ser la siguiente comunidad en prescindir del pasaporte Covid tras poco más de un mes de su entrada en vigor. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado tras el Consejo de Gobierno que el Comité de Expertos se reunirá el miércoles para decidir si pide al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) una segunda prorroga, teniendo en cuenta que la autorización judicial expira el 31 de enero.

El presidente defendió que esta medida ha sido un instrumento positivo, no sólo para crear espacios seguros, sino también como incentivo para que miles de ciudadanos hayan decidido finalmente vacunarse. No obstante, con el principio del fin de esta sexta oleada, la Junta se pregunta si ahora es realmente útil.

Según el último parte de la Consejería de Salud, se han notificado 8.937 nuevos contagios, una cifra que no se veía desde el lunes antes de Navidad. Así, la incidencia acumulada a 14 días, aunque desorbitada –con 1.387 casos por cada 100.000 habitantes–, desciende 32 puntos respecto al sábado. No obstante, lo que realmente demuestra que esta sexta oleada está en remisión es la bajada de las hospitalizaciones por Covid. Por un lado, los ingresados en planta se reducen en 74 hasta 2.057, la mayor bajada para un día desde el pasado mes de septiembre. Además, las Unidades de Cuidados Intensivos no suben desde el pasado jueves, ya que se mantienen igual que hace dos días, en 236.

Debido a ello, Andalucía podría ser la siguiente comunidad en prescindir del pasaporte Covid como ya han hecho Asturias y Cantabria. En Aragón, también se dejará de utilizar en febrero pero porque la Justicia no ha avalado su ampliación.

Respecto a la duración de las cuarentenas, la Junta lo tiene claro: deben durar, al menos, siete días. Por eso, tal y como anunció ayer Moreno, no votarán a favor de acortarlas a cuatro jornadas en el próximo pleno del Consejo Interterritorial, tal y como defiende la Comunidad de Madrid.

Un Pleno para Aguirre

La oposición, por su parte, está más centrada en pedir cuentas al consejero de Salud, Jesús Aguirre, sobre la situación de la sanidad andaluza. Ayer, PSOE y Unidas Podemos llevaron a la Diputación Permanente del Parlamento andaluz una nueva petición de comparecencia de Aguirre antes de que concluya este mes. La propuesta se sustenta, según estos partidos, en la necesidad de «informar sobre la situación actual de la sanidad pública, el contagio de los profesionales sanitarios, índice de contagio real en nuestra Comunidad y medidas ante la previsión de que los contagios alcanzarán el 80% en el mes de febrero».

Es la segunda vez que la oposición solicita la intervención de Aguirre, después de que la semana pasada lo hicieran los socialistas. Una iniciativa que no prosperó porque no contó con el suficiente apoyo debido a que Vox se abstuvo en la votación. Lo previsible es que en esta ocasión el partido de Abascal si vote a favor de la comparecencia del consejero de Salud en un Pleno extraordinario ya que al ser dos los grupos proponentes, PSOE y Unidas Podemos, sí ocasiona turnos de posicionamiento del resto de partidos.

El consejero de Salud compareció el pasado viernes ante una reunión extraordinaria de la Comisión de Salud, como habían propuesto el Partido Popular y Ciudadanos.