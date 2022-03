Podemos exige que se impida a la Filarmónica tocar junto a Plácido Domingo en Málaga

El grupo de Unidas Podemos por Málaga (UPporMálaga) en el Ayuntamiento de la capital ha exigido al alcalde, Francisco de la Torre (PP), que “impida que la Orquesta Filarmónica de Málaga acompañe a Plácido Domingo en el concierto programado para el próximo 26 de marzo en la ciudad granadina de Motril, ante el historial de implicaciones del tenor y barítono con casos de acoso sexual a mujeres”.

La concejala de UPporMálaga Remedios Ramos ha señalado que “la Filarmónica de Málaga se integra en consorcio participado por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía y tiene que responder a unos compromisos éticos fundamentales”. Además, han indicado que “el evento también está salpicado por anomalías en la gestión del personal, como ha quedado probado en un comunicado emitido por sus músicos de la filarmónica”.

Al respecto, desde Unidas Podemos han indicado en un comunicado que “el concierto con el polémico tenor no figura en su agenda oficial, ya que estarán en Santander en esa semana y no volverán hasta el día 25. Por tanto, quienes tocarán no serán lo músicos de la orquesta malagueña, y se recurrirá a contrataciones de personal ajeno”.

Ante estas circunstancias, Ramos ha adelantado que pedirán que “se abra un expediente informativo para que nos expliquen por qué se contrata a otros músicos y por qué la Orquesta Filarmónica de Málaga participa en el concierto”.

Asimismo, han dicho unirse “a los compañeros del grupo municipal de IU y Equo en el Ayuntamiento de Motril (Granada), que han denunciado que se contrate a Domingo, a pesar de que ha quedado demostrado su historial como acosador machista, ya que no se puede blanquear desde las instituciones a personas envueltas en episodios de ataques tan graves a las mujeres”.

Ramos ha considerado que “la situación se agrava si atendemos a que estamos en la víspera de la gran movilización del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y que el evento lo promueve una institución pública, que tendría que ser impecable, no puede contratarse a un personaje con estas implicaciones contra las mujeres”.

“En el Ayuntamiento de Málaga hemos aprobado durante los últimos años numerosas mociones e iniciativas en contra del acoso a las mujeres, ahora es el momento de demostrar que no son solo papel mojado y discursos para la galería. El Consejo Social de la Mujer de Motril ya ha condenado el evento”, ha manifestado Ramos.

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Paqui Macías, ha apuntado que “el Ayuntamiento tiene que estar a la altura de la situación y evitar que el nombre de Málaga se vea envuelto en escándalos con implicaciones tan graves. Hay antecedentes de otras administraciones públicas que han antepuesto la defensa a las mujeres y los valores éticos más elementales, negándose a arropar a este personaje, como la Junta de Extremadura, por ejemplo”.