El Infoca da por "extinguido" el peligroso incendio forestal de Tarifa

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha dado por extinguido en la noche de este sábado el incendio declarado el pasado lunes en el paraje Sierra de la Plata, en Tarifa (Cádiz), que ha afectado a un perímetro de 300 hectáreas y que obligó a evacuar a más de 2.000 personas de las zonas de playas y hoteles.

Un incendio se da por extinguido cuando los técnicos comprueban que no hay posibilidades de que se reavive, ha explicado el Plan Infoca en su cuenta de la red social X.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha mostrado su reconocimiento a todos los operativos participantes en las labores de extinción del incendio por su trabajo y a los vecinos y turista de la zona por su comprensión.

El fuego se dio ya por controlado este viernes, después de una semana de lucha contra las llamas que en la tarde del lunes llegó a amenazar la zona de viviendas y hoteles situada en Atlanterra y playa de Los Alemanes.

El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, informó este jueves de que las investigaciones realizadas sobre el incendio, originado en una zona rocosa de la Sierra de la Plata próxima a la Cueva del Moro, apunta a "sospechas fundadas" de que fue intencionado.

Por ese motivo, anunció que la Junta de Andalucía va a extremar las medidas de vigilancia sobre la zona costera gaditana, donde también el lunes tuvo lugar un conato de incendio en la vecina zona de Caños de Meca provocado por un campista que había encendido una vela.

Por otro lado, el Infoca ha informado esta madrugada de que el incendio forestal de Villanueva del Rey (Córdoba) ha quedado estabilizado. Las llamas han obligado al Plan Infoca a desplegar 14 medios aéreos, cinco autobombas y siete grupos de bomberos forestales.