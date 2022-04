El PSOE-A trata de judicializar «el último cuarto» de la legislatura en Andalucía

La legislatura está, como mínimo, en «el último cuarto», en definición del vicepresidente Juan Marín. Las cábalas sobre el posible adelanto son constantes y varían según los factores. De un lado, como ya informó este diario, Juanma Moreno tratará de acompasar la consolidación del liderazgo de Alberto Núñez Feijóo al frente del PP y el desgaste de Vox tras alcanzar el poder en Castilla y León. Aparte, hay otras variables como la económica aunque el presidente andaluz aseguró que «no va a haber recesión económica» como consecuencia de la actual crisis y la escalada histórica de precios, sino que, pese a los inevitables efectos de esta situación, habrá un «crecimiento sostenido muy importante, creando empleo, riqueza y progreso». En esta coyuntura, con la resolución de la Faffe recién aprobada responsabilizando a Chaves, Griñán y Susana Díaz de los desmanes en la fundación, la cercanía de la vista para el recurso de los ERE en el Supremo y los juicios que se están celebrando de piezas separadas, el PSOE-A contraataca llevando a la Fiscalía los contratos exprés por la pandemia y solicitando una comisión de investigación.

El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, señaló que Imbroda le aconsejó: «No te vayas a Madrid que aquello es un lío, puedes compatibilizarlo. No me voy, me quedo, haciéndole caso a las palabras de Javier». El portavoz del Gobierno andaluz –que compatibilizará el cargo autonómico y como coordinador del PP nacional hasta las elecciones, según adelantó el presidente Moreno– insistió tras el Consejo de Gobierno en que la voluntad del Ejecutivo es la de «agotar la legislatura». «Este gobierno ha demostrado estabilidad máxima”. “La pérdida de Imbroda nos une más todavía», defendió. Por tanto, la «vocación máxima» es «agotar» el mandato si bien «depende de los apoyos parlamentarios». En todo caso, «el Gobierno tiene agenda legislatura», con la ley de policías locales esta semana o la ley del flamenco y el decreto de sequía. «No tenemos tiempo que perder, bastante hemos perdido en la época socialista», señaló Bendodo, insistiendo en que en ningún caso se trataría de un adelanto porque se trata «de meses».

Bendodo, como aficionado al running, utilizó la metáfora de las carreras y criticó la actitud de los partidos de la oposición, PSOE-A, Unidas Podemos y Vox, que llevan «meses en campaña electoral» y cuando llegue el momento de la verdad, «igual llegan desfondados». «Unos llevan corriendo mucho tiempo, a ver cómo llega, y otros no han comparecido», señaló el portavoz andaluz.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz. Joaquín Corchero / Europa Press FOTO: Joaquin Corchero Europa Press

El PSOE de Andalucía, por su parte, anunció en rueda de prensa que ha presentado una denuncia ante la Fiscalía para que abra una investigación por «presunta prevaricación» sobre los más de 4.000 contratos exprés realizados a dedo por el Gobierno andaluz «con la excusa de la pandemia». La vicesecretaria general y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, aseguró que este procedimiento «ha vulnerado la libre concurrencia, el mérito, la capacidad y la igualdad en el acceso de la administración» que marca la Constitución, modificando el criterio de contratación del «más y mejor preparado al más y mejor avisado». «Nos encontramos ante un coladero de enchufismo con la excusa de la pandemia, que atenta de forma evidente, notoria e incluso grosera los derechos de la ciudadanía a acceder a la Administración Pública», señaló apelando a las 50 sentencias judiciales contra este proceso y los 21 procedimientos de contratación que ya han sido anulados por los tribunales y «que seguirán cayendo en cascada». Férriz cuestionó si el nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, «es consciente de que se ha llevado a la dirección de su partido a los responsables de esta contratación fraudulenta».

El consejero de la Presidencia atribuyó a la «desesperación» del PSOE-A la decisión de judicializar el final de la legislatura y habló de “guerra sucia”. «Para ganar un partido hay que meter más goles, no dar más patadas», dijo, y eso es lo que pide al PSOE-A, que intente «ganar» a los partidos que sustentan el Gobierno andaluz «metiendo goles, no dando más patadas». «El PSOE puede hacer lo que considere oportuno», pero dichas contrataciones se llevaron a cabo «en un contexto de urgencia Covid», y «gracias» a ellas en Andalucía «fuimos ejemplo en España de la tramitación» los ERTE.