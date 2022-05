Miles de andaluces piden en la calle subida salarial y contención de precios por el 1 de Mayo

Miles de andaluces se han manifestado este domingo por el Día Internacional del Trabajo, cuyo acto central ha tenido lugar en Granada, donde UGT y CCOO han centrado sus reivindicaciones en la subida salarial, la contención de precios y la igualdad y han advertido a la patronal de que, sin un aumento de los salarios, habrá conflictividad en las calles.

En medio de un ambiente festivo y reivindicativo ha transcurrido desde este mediodía la marcha central en Granada, que ha sido secundada, según los sindicatos, por unas 12.000 personas, mientras que la Subdelegación del Gobierno cifra la participación en un millar.

Una gran pancarta con el lema “La Solución: subir salarios, contener precios y más igualdad” ha abierto al mediodía la manifestación, encabezada por las secretarias generales de UGT y CCOO en Andalucía, Carmen Castilla y Nuria López, quienes han avisado de que esta crisis “no la vamos a pagar los de siempre”.

“O se sientan a negociar subidas salariales que vayan con el IPC o va haber conflictividad en las calles, y el que avisa no es traidor”, ha señalado al inicio del acto Castilla, que ha instado a la patronal a que cierre el quinto acuerdo de la negociación colectiva, porque los salarios en Andalucía “son los más bajos de España”.

En materia de igualdad, Castilla ha advertido del retroceso sobre derechos adquiridos, porque la brecha salarial entre hombres y mueres ha bajado, dice, hasta 3,5 puntos con respecto al 2010, por lo que ha reivindicado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.065 euros, que es el 60% del salario medio en España.

Por su parte, la secretaria de CCOO en Andalucía, Nuria López, ha subrayado los últimos logros alcanzados, como el de “tumbar” la reforma laboral del PP, la subida del SMI o la revalorización de las pensiones, pero ha avisado de que todavía queda mucho camino.

Por ello, ha reclamado a la patronal que después de haber salvado sus negocios en pandemia “con el dinero público y el impuesto de los trabajadores”, devuelvan ahora ese “esfuerzo” y suban los salarios pero sin perder poder adquisitivo.

De lo contrario, “será responsabilidad de los empresarios que aumente la conflictividad y que la recuperación se estanque”, ha advertido tras pedir también a la patronal que cumpla el acuerdo alcanzado por la reforma laboral.

A la manifestación de Granada también han asistido, entre otros, el diputado de Unidas Podemos Juan Antonio Delgado y el coordinador general de IU en Andalucía, Toni Valero, quien ha recriminado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, el “maltrato” a la clase trabajadora y ha defendido la llegada a Andalucía, tras las elecciones autonómicas, de un gobierno “serio y valiente” que promueva un cambio del modelo productivo y defienda los servicios públicos.

Los manifestantes, que han partido de los Jardines del Triunfo y han atravesado la céntrica Gran Vía, han coreado consignas como “Joven, si no luchas, nadie te escucha”, “obreras y estudiantes, unidas y adelante” o “Que no, que no, que esta crisis no la pago yo” durante la marcha, en la que han participado colectivos de numerosos ámbitos, como el docente y el sanitario, además de estudiantes y pensionistas.

Sobre las 13.30 horas, la aparición de una mochila abandonada en Puerta Real ha llevado a la Policía Nacional a activar al grupo de los Tedax, que confirmaron finalmente que se trató de una falsa alarma que no interrumpió en ningún momento la marcha ni causó incidentes.

La manifestación se ha repetido en todas las capitales andaluzas. A la de Sevilla han asistido el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, y la ministra de Hacienda y diputada al Congreso por Sevilla, María Jesús Montero, entre otros dirigentes políticos.

En declaraciones a los periodistas antes del inicio, Espadas ha dicho que es “momento de reivindicar y valorar las conquistas para los trabajadores y trabajadoras” y ha valorado las medidas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la modificación de la reforma laboral y la subida de las pensiones.

Ha reprochado al PP que haya votado en contra de estas iniciativas y le ha acusado de pensar sólo “en la confrontación”.

El dirigente socialista ha aprovechado además para criticar la posición de la derecha en Andalucía y ha recalcado que “no es posible meter en un cajón cómo queremos usar los fondos europeos y cómo queremos avanzar”, tras lo que ha apostillado: “necesitamos el diálogo social, ese es mi proyecto”.

En Huelva, cientos de personas han participado en la manifestación, mientras que en Jaén han sido unas 400; en Córdoba unas 2.500, en Almería unas 2.000, según los sindicatos, y en Málaga unas 1.500 personas, según la Policía.