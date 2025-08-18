Incendio provocado en la iglesia de Albuñol: “Hay personas que no aceptan esta cultura”

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha condenado este domingo durante el homenaje a Lorca y las victimas de la Guerra Civil, el incendio intencionado por un hombre de nacionalidad extranjera en la iglesia de El Pozuelo, pedanía del municipio de Albuñol (Granada). En este sentido, el mandatario ha destacado que "hay personas que no se integran en la sociedad y que no aceptan esta cultura y religión, parte de nuestra esencia".

A la par, Rodríguez ha trasladado al arzobispo de Granada, José María Gil, "el apoyo incondicional" de la Diputación a la hora de "buscar recursos económicos para poner en valor los destrozos que se hayan hecho en las imágenes que ha mandando David Salcedo, donde se ve que los patrones han quedado totalmente destrozados", ha informado el presidente en un audio remitido a Europa Press.

Por otro lado, Rodríguez ha subrayado que "espera que el autor de los hechos pague con creces los daños, mucho más afectivos que económicos, que ha hecho a todo un pueblo y toda una provincia". "Como cristiano, lamento que se sigan ejecutando hechos de este tipo en estos tiempos", ha añadido el presidente de la Administración provincial.

Cabe recordar que el incendio provocado en la iglesia de Santiago Apostol ha tenido lugar este domingo sobre las 15,00 de la tarde, siendo detenido durante la misma un hombre de nacionalidad extranjera por parte de la Guardia Civil. El Arzobispado de Granada; el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, y el Ayuntamiento de Albuñol ya han condenado y lamentado los hechos sucedidos.