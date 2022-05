Cádiz recupera su concurso de carnaval en el Falla tras un año de ausencia

El Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC) comenzará mañana miércoles con la primera semifinal infantil y ha vivido hoy la recuperación de una tradición, ausente durante un año por la pandemia, como es las colas en torno al Teatro Falla para comprar las entradas y las quejas por el colapso que ha sufrido la web donde las vendían por Internet. El Ayuntamiento de Cádiz anunció esta mañana que las entradas para la fase preliminar de adultos se ponían a la venta hoy en el vestíbulo del teatro gaditano, lo que derivó en colas que rodearon el edificio desde temprano, y en Internet, aunque la masiva demanda ha derivado en problemas en la web Bacantix, además de agotarse las sesiones más aclamadas en cuestión de minutos.

El certamen de coplas arranca este miércoles con la chirigota infantil de Dos Hermanas “@LosYoNoTube”, que tendrá el honor de abrir el telón en el primer concurso oficial de carnaval postpandémico, ya que el año pasado las restricciones sanitarias impidieron su celebración, aunque sí, por poco, pudo organizarse el de 2020, donde sonaron algunas coplas burlándose entonces del virus que estaba por venir. En esta primera sesión estarán también el cuarteto “Los que no ganan pa bonobús”, la comparsa “Con el paso del tiempo”, el cuarteto “Los enamoraos del parque” y la chirigota “Las lolas lolitas”.

El jueves será la segunda semifinal infantil, que se celebra entre semana, a pesar de que todos los participantes son escolares, a petición propia de las agrupaciones, para evitar que en el fin de semana les coincidiera el concurso con las múltiples primeras comuniones que en Cádiz se organizan en el mes de mayo. El Ayuntamiento acordó el año pasado no celebrar el concurso en su mes tradicional de febrero, ante la previsión de que las restricciones sanitarias impedirían el desarrollo normal del certamen, de ahí que este año se celebre en mayo y junio, por primera vez desde 1976, ya que antes de la caída de la dictadura el carnaval, bajo el nombre de fiestas típicas, se celebraba en primavera.

Este sábado y domingo serán las semifinales juveniles y el lunes 16 arrancará la fase de adultos, con la participación de un total de 62 agrupaciones entre coros, cuarteros, comparsas y chirigotas. La gran final se celebrará el 3 de junio, y a partir de ahí, el Ayuntamiento de Cádiz ha organizado numerosas actividades en la calle para festejar el carnaval que no celebró en febrero, aunque las agrupaciones callejeras sí que estuvieron cantando e interpretando sus coplas durante ese mes. Este sábado 14 de mayo se celebrará la primera fiesta gastronómica relacionada con el carnaval en el barrio de la Viña, donde la erizada, que no se puede celebrar por no ser temporada de este suculento manjar, será sustituida por un reparto de caballas con pimientos.