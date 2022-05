Barbate no aguanta más «discriminación» por el Retín

Cuando se cumplen cinco años desde que se aprobó en el Senado y en el Congreso de los Diputados la propuesta no de ley presentada por PSOE, PP y Ciudadanos por la que el Gobierno de España se comprometía a poner en marcha mesas de trabajo para impulsar compensaciones en infraestructuras para Barbate por la servidumbre del Campo de Tiro del Retín, todo sigue igual. Es decir, ni se ha impulsado desarrollo alguno a través de inversiones ni, cuando menos, se han establecido y abonado compensaciones económicas.

«La situación es del todo indignante. Ya han pasado cinco años y de lo que se dijo, nada de nada. Con ser preocupante, lo que es del todo intolerable es que la ministra de Defensa nos dé por respuesta que sigamos insistiendo. Contestación que es una auténtica atrocidad, más aún cuando fue el PSOE el que dio el Retín al Estado y, al mismo tiempo, el que le está negando el pan al pueblo de Barbate», denuncia el alcalde de la localidad, Miguel Molina.

Ante la «falta de compromiso del Gobierno y la actitud de Margarita Robles», el regidor barbateño adelanta que si la ministra no lo recibe ni da soluciones, ni siquiera descarta «la opción de la vía judicial ante cualquier estamento por la discriminación que está sufriendo Barbate». «De lo que no debe tener duda ni el Gobierno ni la ministra es que si no lo conseguimos a nivel político, tendremos que utilizar todas las vías posibles», avisa.

«Es del todo lamentable que en todo este tiempo no haya venido nadie del Gobierno a Barbate a interesarse por esto, supongo que al PSOE no le interesa Barbate y sí más Sanlúcar, Rota, Chipiona u otros territorios que está viendo de qué manera les puede dar compensaciones. Que me parece muy bien, pero siempre y cuando no deje a un lado a una localidad que es el doble de grande por extensión que Rota o las Bardenas Reales», añade.

Para Molina resulta «ofensivo y discriminatorio» que «mientras a Barbate no se le da nada, Rota va a recibir 1,8 millones de euros y las Bardenas Reales, desde 2007, obtiene 14». «Con ese dinero, Barbate podría pagar todas las deudas que tiene y, sobre todo, invertir en un municipio que necesita mucha inversión», prosigue.

El alcalde recuerda que Barbate es «el municipio que más aporta a Defensa». «Creo que sólo tiene más afectación Cerro Muriano, en Córdoba, si bien a efectos navales el polígono más importante es Barbate», indica.

Cabe destacar que un 80% del término municipal de Barbate (unas 5.400 hectáreas) está afectado por la servidumbre del Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate y por el Campo de Tiro del Retín. Esa servidumbre «no existe a nivel nacional y, como es obvio, ahoga nuestro desarrollo. Más aún cuando afecta a un territorio de gran atractivo, en el que, evidentemente, cualquier desarrollo futuro debería contemplarse con unos cánones ambientales excelentes», finaliza.