La final de la Europa League reabre el debate del turismo

El turismo, con la pandemia del Covid dando sus supuestos últimos coletazos, ha recuperado la pujanza de antaño. El empleo en el sector turístico en Andalucía alcanzó en abril los 309.965 afiliados a la Seguridad Social, lo que supone un aumento respecto al mismo mes del año anterior de 77.874 trabajadores más y sitúa a la comunidad autónoma a la cabeza en el crecimiento en cifras absolutas, según las cifras publicadas por Turespaña. Con todo, hay un doble debate en el sector. De un lado, el modelo, especialmente ahora mismo en capitales como Sevilla tras la celebración de la final del a Europa League con ingentes cantidades de aficionados tendentes a la ebriedad. De otro: la falta de mano de obra cualificada.

El alcalde de Sevilla considera «muy complicado» limitar los desplazamientos masivos

El alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, aseguró que «Sevilla seguirá optando y apostando por grandes eventos deportivos» porque «a pesar de las disfunciones y las quejas que entiendo, son razonables y de las que tomamos nota, los beneficios son mayores que los impactos negativos». El regidor no negó incidentes como los baños en fuentes públicas, los desperfectos en monumentos o las peleas entre radicales pero no lo considera, según recogió Ep, suficiente para «arrepentirse» de la apuesta por los eventos de masas. «Siempre hay cuestiones que corregir, pero, sin lugar a dudas, hay que ser conscientes de la apuesta de este tipo de eventos y de los riesgos que siempre hay cuando se producen aglomeraciones masivas», apuntó. Los beneficios, insistió Muñoz –que recientemente no rechazó la futura implantación de una tasa turística– «son muy superiores a los impactos negativos». La final de la UEFA Europa League ha tenido un impacto económico superior a los 60 millones de euros y su organización «conlleva un gasto presupuestario», explicó el alcalde, que recalcó que la avalancha de aficionados sorprendió a la propia UEFA. La oposición municipal criticó la gestión municipal de la Final de la UEFA y exigió a Muñoz «explicaciones convincentes». Los hosteleros locales –que en algunos casos sobrepasaron todo límite ético con el incremento de los precios– apuntaron a una posible limitación de las visitas en futuros eventos al verse desbordados. El alcalde de Sevilla señaló que es «muy complicado» limitar el número de asistentes que llegan a la ciudad con ocasión de los grandes eventos de distinta naturaleza, en respuesta a la reflexión del presidente de la patronal hotelera de Sevilla, Manuel Cornax.

El desbordamiento de público tiene como posible solución la contratación, aunque sea temporal, de más personal, pero el propio vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, avisó de que hay «un problema tremendo» para encontrar trabajadores en el sector turístico, ya que «se paralizó» durante la pandemia y esa mano de obra tuvo que buscar otra actividad, por lo que «regresar va a llevar su tiempo», según recogió Efe.

El vicepresidente puso el ejemplo de su hijo, que estudia y trabaja de camarero doblando turnos

Marín explicó que en hostelería faltan camareros, jefes de sala o cocineros, a pesar de que «se está pagando bien», y puso el ejemplo de su hijo, que estudia una carrera que compagina con el puesto de camarero, con un buen sueldo pero doblando turnos «porque no hay gente».