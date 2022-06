Los padres de Marta esperan que la Audiencia y el Supremo no conviertan la sentencia contra el Cuco “en papel mojado”

Los padres del Marta del Castillo han reconocido este viernes que están “orgullosos y contentos” por la sentencia contra el Cuco y su madre, que han sido condenados a dos años de cárcel por mentir durante el juicio por el asesinato de su hija, pero también han expresado su “temor” por lo que pueda ocurrir con los recursos que presentarán las defensas del encubridor del asesino y de su progenitora.

“Lo único que queremos es que esto no se quede en papel mojado con los recursos que se nos vienen encima. Sería una pena que la Audiencia o el Supremo echen este trabajo para atrás”, ha dicho Antonio del Castillo, que junto a Eva Casanueva ha atendido a los periodistas junto al portal de su bloque. Es más, el padre de Marta sueña con que la Audiencia “tirase para atrás la sentencia” del asesinato a raíz de las mentiras ya reconocidas del Cuco, que declaró a favor del asesino, Miguel Carcaño, “teniendo una condena firme por encubrimiento”. “Se han hecho muchas cosas incongruentes”, ha apostillado.

La madre ha sido más explícita incluso respecto a lo que pueden deparar los recursos ante la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo. “Siempre tengo ese miedo. Hasta trece años después no hemos sentido que la Justicia esté no de nuestra parte, sino que tiene que ser así. Que ellos van a recurrir, por supuesto, y ese miedo lo tenemos porque durante estos trece años la Justicia no ha estado de nuestra parte”, ha comentado Eva Casanueva.

“Estamos orgullosos y felices, del trabajo que ha hecho nuestra abogada, Inmaculada Torres. Llevamos muchos años para demostrar las mentiras del Cuco y por fin se está haciendo justicia. Han visto la gravedad de los hechos y por eso les han metido los dos años. No podemos estar más orgullosos, por una vez la Justicia nos ha abierto la puerta y ha funcionado”, ha explicado el padre de Marta, quien ha criticado las valoraciones del letrado del Cuco, Agustín Martínez: “El abogado televisivo dijo que esta sentencia había salido así por miedo de la jueza a salir en las portadas, que había sido una sentencia con miedo a la repercusión social. Está muy equivocado. Ninguna sentencia nos ha dado nunca la razón, por muy mediático que sea el caso. Si este hombre está buscando un sillón televisivo por las mañanas, siempre hay un abogado bueno y otro malo y ya sabemos cuál es su papel”.

Los padres de la víctima también han vuelto a insistir en que las mentiras del Cuco deberían invalidar la sentencia del asesinato. “Esta mentira tuvo repercusión en la anterior sentencia, es el motivo por el que estas personas están en la calle”, ha dicho, en alusión al hermano de Miguel Carcaño o Samuel Benítez. “Ese fallo vino por estas mentiras. Es muy importante. Aquella sentencia estuvo condicionada por las mentiras del Cuco y su madre”, ha comentado Del Castillo.

Tanto él como su esposa también desean que los condenados entren en prisión: “Si la Justicia no los mete en la cárcel, está indicando que mentir es gratuito. Yo puedo pensar que puedo cometer un delito y si no pasa de los dos años, no pasa nada porque no tengo antecedentes. Quien comete un delito debe pagarlo, y la manera de pagarlo es la prisión. Que esté para reeducar, bien, toda esa parafernalia está muy bonita, pero quien comete un delito, que lo pague”, ha recalcado el padre.

Los progenitores de Marta también tienen claras dos cosas. Que no van a ver “ni un duro” de los 30.000 euros de indemnización que deben pagarles los dos condenados y que seguirán sin saber dónde está el cuerpo de su hija. “Sinceramente, no lo creo. Lo que se ha juzgado es que ha habido dos personas que mintieron como testigos, eso es lo que ha ido a sentencia. Podrán decir que es injusto que son dos años. Si se trata de otro delito, como robo o narcotráfico, lo puedo entender, pero hablamos del asesinato de una niña que no hemos podido enterrar. Espero que se cumpla íntegramente”, ha dicho Eva Casanueva. En cuanto a la indemnización por daño moral... “La muerte de mi hija no tiene precio. Sabemos que no van a pagar, igual que no pagaron por la orden de alejamiento. Pero si ese dinero se puede conmutar por pena de cárcel, tiene que ser así, que cumplan más”, ha opinado. “No voy a ver un duro, lo sé, pero a mí eso me da igual”, ha corroborado su marido.

Antonio del Castillo también ha recordado que su lucha no va a acabar nunca. “Tenemos recurrido en el Supremo la investigación de la Policía contra el hermano de Miguel Carcaño. La misma Policía pidió al juez que había más asuntos turbios y pidió seguir investigando, pero el juez se lo negó. También tenemos el tema de los móviles, que el juez no quiere que se mire el posicionamiento del Cuco y el hermano de Miguel, cuando ya se ha demostrado que el Cuco mintió y que el hermano de Miguel está en la calle por la mentira del Cuco”, ha detallado.

“¿A quién encubren y por qué encubren? Pues a alguien que está en la calle. Toda esta lucha es hasta encontrar a Marta. ¿No la encontramos? Aquí estaremos cada vez que nos lo pidáis. A nosotros nos produce satisfacción que la Ley se cumpla. Me da igual que haya uno o dos más en la cárcel. Al fin y al cabo todavía no tenemos a nuestra hija”, ha añadido el padre de Marta.

Los padres de la joven también han lamentado que el juicio contra el Cuco acabase con su reconocimiento de los hechos, que han achacado a que no querían que se le preguntaran más cosas. “El Cuco sabe más porque no ha querido hablar. Cuando una persona se declara culpable sin derecho a que se le pregunte, es porque sabe más y está encubriendo, hay algo más por detrás. Prefieren comerse dos años de cárcel, en el caso de que se lo coman”, ha indicado.

También se ha ofrecido a hablar con Francisco Javier García Marín y que este le cuente todo lo que sepa. “Si el Cuco quiere algo conmigo, que venga y hablamos los dos solos, podemos llegar a un acuerdo. Una vez tuvimos algo en Menores, pero siempre había alguien delante: un funcionario, los policías... Si él quiere, por mi parte estoy dispuesto a hablar con él. No lo voy a tocar, me conocéis, pero estoy dispuesto a hablar con él”, ha advertido.

“El implicado directamente es el Cuco, su madre está ahí por mentir y dar malos consejos al hijo. Puede que también lo sepa, pero el que estaba allí y vio quién la amenazó es el Cuco. Si no ha querido preguntas ninguna... Sabe que tiene el juicio perdido”, ha agregado su mujer.

En este sentido, Antonio del Castillo ha recordado que “había tantas pruebas gracias al infiltrado” que el juicio podría haber tenido otro desenlace. “Escuchamos hasta a la madre diciéndole a alguien que le partiera las piernas a mi suegro”, ha revelado.

Además, ha lamentado que la Policía no pudiese hablar con el asesino, Miguel Carcaño, con motivo de su traslado a Sevilla desde la cárcel manchega de Herrera de la Mancha. “Tenía muchas esperanzas en que Homicidios, que está trabajando muy bien, fuese a verlo. Pero me han dicho que no, que la Ley ha cambiado y para hablar con un preso hay una historia farragosa judicialmente, no se le facilita a la propia Policía esclarecer los hechos porque desde el juzgado les ponen problemas”, ha contado.