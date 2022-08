Las exportaciones se disparan casi un 29% en el primer semestre de 2022

Las exportaciones andaluzas alcanzaron un nuevo récord en el primer semestre, con unas ventas por valor de 21.683 millones de euros y un incremento del 28,8% respecto al mismo período del año anterior, lo que ha situado a esta cifra como la mejor para los seis primeros meses de un año desde que existen datos homologables (1995) y 4.393 millones superior al último año récord, 2018 --17.290 millones--.

En un comunicado, Extenda ha explicado este jueves que este aumento porcentual se sitúa cuatro puntos por encima de la subida registrada por las ventas a nivel nacional (+24,8%), de forma que es la tercera comunidad que más crece de las diez más exportadoras, solo por detrás de Madrid (+45%) y País Vasco (+33%).

Este nuevo logro del sector exterior andaluz viene impulsado por el buen comportamiento del mes de junio, que sumó unas exportaciones históricas de 3.440 millones de euros, lo que refuerza la trayectoria ascendente de Andalucía en los mercados internacionales que se inició en marzo de 2021, año que acabó con récord de exportaciones hasta los 34.552 millones y un crecimiento del 24,2% respecto a 2020. De esta forma, Andalucía acumula 16 meses consecutivos de crecimiento a doble dígito en el mundo, según ha expuesto el comunicado.

Este ascenso también es fruto de la diversificación de sus ventas, que crecen en 17 de sus primeros mercados, con importantes incrementos en todos los continentes y subidas en sus principales destinos no europeos, como EEUU (+79%), China (+34%), Marruecos (+27,8%) o Arabia Saudí (+347%), a las que se suman avances relevantes en los mercados europeos más consolidados, como Países Bajos (+60%), Portugal (+48%), Bélgica (+38%) o Italia (+20,6%).

De esta forma, la industria andaluza se mantiene como motor del crecimiento del sector exterior en Andalucía durante el primer semestre, con especial impulso de la química, que experimenta un incremento de sus ventas del 65% interanual; o el capítulo aeronáutico, que se suma a las grandes subidas con un 20,3% más; así como el de fundición, que crece un 32% en este periodo. Simultáneamente, los principales capítulos agroalimentarios mantienen un crecimiento sostenido, en el que destacan fuertes subidas en el aceite de oliva, que avanza un 26,8%, y las hortalizas, con un 17,5% más.

Las ocho provincias andaluzas aportan al negocio internacional de Andalucía, de forma que todas aumentan sus exportaciones en el primer semestre, con crecimientos a doble dígito que impulsan sus ventas hasta nuevos registros históricos en siete de ellas. Destacan los crecimientos de Cádiz, con un 63% más de ventas; Jaén, con un 26,6% más; Córdoba, que sube un 25,7%, o Huelva, que exporta un 24,6% más.

Durante el primer semestre, las importaciones andaluzas también crecieron un 58% respecto al mismo periodo del año anterior hasta los 22.611 millones de euros, colocando la tasa de cobertura en el 96%, muy cerca del equilibrio comercial, y diez puntos por encima de la tasa de cobertura nacional, que fue del 85,7%, lo que le genera un déficit comercial al país de 31.963 millones. España sumó unas exportaciones de 190.919 millones de euros, mientras que sus compras al exterior alcanzaron los 222.882 millones.

INDUSTRIA Y AGROALIMENTARIO, AVANCES PARALELOS

En los seis primeros meses, Andalucía incrementó las ventas en nueve de sus diez capítulos más exportados, seis de ellos, a doble dígito. El sector industrial y energético mantiene su pulso, con importantes alzas en las ventas de combustibles y aceites minerales, el apartado que más sube y primero del ‘top diez’, con un alza del 75% respecto al primer semestre de 2021, hasta los 3.721 millones, el 17,2% del total.

En este sentido, el segundo en crecimiento y quinto en ventas es el de productos de la industria química, que sube un 65%, hasta los 1.022 millones (4,7%); mientras que la fundición, hierro y acero se encuentra en séptima posición, con unas ventas de 809 millones de euros, el 3,7%, y un 32% más interanual.

Las exportaciones aeronáuticas, en noveno lugar, también registran una importante subida entre enero y junio de 2022, con una factura de 689 millones de euros, un 20,3% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que las máquinas y aparatos eléctricos con 694 millones, el 3,2%, sube un 7%, y los minerales, sextos, suben un 7,2% hasta los 825 millones de euros, el 3,8%.

El avance de la industria andaluza lo complementa la fortaleza del complejo agroalimentario de Andalucía, que suma importantes avances en las exportaciones de sus principales capítulos: las hortalizas y legumbres conforman el segundo capítulo en ventas, con 2.404 millones de euros, el 11,1% y un aumento del 17,5%; seguido en tercera posición por las frutas, con 2.138 millones de euros, el 9,9% de total, que crece un 5%, y el aceite de oliva, que registra un nuevo récord de exportaciones al alcanzar los 1.642 millones de euros, con un alza del 26,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Se trata del producto más exportado de Andalucía, que forma parte del capítulo de grasas y aceites animales y vegetales, cuarto en ventas, que creció un 33% hasta los 1.951 millones, el 9% del total.

DIVERSIFICACIÓN HACIA EEUU, CHINA Y MARRUECOS

Andalucía avanza en la diversificación de mercados, creciendo las ventas en todas las áreas geográficas, especialmente en América, Asia y África. Así, si en este periodo las exportaciones andaluzas suben un 24,5% en Europa, hasta los 14.612 millones; ascienden un 46% en América, donde exporta por valor de 2.504 millones; un 27,3% en Asia, donde alcanza los 2.046 millones; un 18,5% en África, hasta sumar 1.514 millones; y un 17,7% en Oceanía, donde acumula una factura de 96 millones.

En este sentido, las ventas de Andalucía avanzan en 17 de sus primeros 20 destinos mundiales durante el primer semestre, con “destacados impulsos” en mercados no europeos. Estados Unidos es el primer destino no comunitario, cuarto mundial y el que más crece de los diez primeros, con un 79% más hasta los 1.764 millones. Asimismo, en China, tercer mercado no europeo y décimo mundial, las ventas suben un 34%, hasta los 718 millones; y, en Marruecos, segundo destino no europeo y octavo internacional, el incremento es del 27,8% hasta los 997 millones, el 4,6% del total.

En cuanto al crecimiento en exportaciones por provincias, Cádiz se mantiene como la primera exportadora y la que más crece, con un 63% más de ventas que en el primer semestre de 2021, gracias a una factura histórica de 5.261 millones, el 24,3% del total de Andalucía. La segunda en ventas es Huelva, con la cifra récord de 4.811 millones, el 22,2%, y un incremento del 24,6%. La tercera provincia exportadora es Sevilla, con 3.706 millones, el 17,1% del total, y un aumento del 16,6%, seguida de Almería que alcanza por primera vez los 3.302 millones, el 15,2% del total de la factura andaluza, con un crecimiento del 20,2% interanual.

En quinto lugar, le sigue Córdoba, con récord de ventas de 1.572 millones, el 7,3% y una subida del 25,7%, la tercera más alta; tras ella se encuentran Málaga, con 1.389 millones, su mayor registro para este periodo, el 6,4% del total andaluz y un alza del 15,6%; Granada, con la cifra histórica de 860 millones, el 4% y un ascenso del 15,2%, y Jaén, con 781 millones, factura récord (3,6% del total), que es la segunda provincia que más crece, con una subida del 26,6%. Estos datos derivan de las cifras de la Estadística de Comercio Exterior del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo elaborados para Andalucía por el Observatorio para la Internacionalización de la Economía Andaluza de Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera. Más información en: https://www.extenda.es/observatorio-internacionalizacion/