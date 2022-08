Susana Díaz firmará la petición de indulto a Griñán: “Pepe no se ha llevado ni un duro”

La expresidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz, que sucedió a José Antonio Griñán al frente del Gobierno autonómico y prescindió de él para así firmar el pacto de coalición con Ciudadanos, ha anunciado que firmará la petición de indulto a su predecesor para que no entre en la cárcel como consecuencia de la condena por el caso de los ERE, hecha firme por el Tribunal Supremo. “Pepe no se ha llevado ni un duro, lo ha reconocido hasta Feijóo, que no era un corrupto”, defendió este martes en Cuatro.

Díaz, ahora tertuliana de programas televisivos, defendió que Griñán, al que continuamente se refirió como “Pepe” es “un hombre honesto y honrado”. “Pepe no tuvo acceso a esos fondos y no se ha llevado un duro”, alegó la expresidenta, para quien “no puede haber delito de malversación”, al menos según lo que dicen “muchos juristas”.

“Hay muchos argumentos de sobra para justificar el indulto, aunque confío en el recurso al Constitucional”, prosiguió Díaz, quien recordó que el juez Barreiro “en 2015 no vio el delito de malversación”. “Se exige que el centro directivo tenga la oportunidad de gestionar esos fondos, y Pepe no tuvo acceso”, explicó. “Y hay la duda de que hay tres magistrados que han pensado de una manera y dos de otra”, en relación a los votos particulares en contra de la condena que ya se anticiparon en el fallo.

“Yo no creo que Moreno Bonilla esté malversando, y está pagando prejubilaciones” contempladas en aquellos ERE, añadió la expresidenta andaluza, que firmará el indulto junto a los expresidentes españoles Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.