Ayuso, sobre los ERE: “¿Dónde estaría hoy Andalucía sin ese enorme fraude electoral continuado?”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mirado hacia Andalucía durante el Debate del Estado de la Región, que se celebra esta semana en la Asamblea de Madrid. Y lo ha hecho para recordar una época pasada, durante los Gobiernos socialistas, en las que la comunidad estaba siempre en los medios de comunicación por los distintos casos de corrupción. En concreto, lo ha hecho por el caso ERE y la petición de indulto que ha presentado la familia del expresidente José Antonio Griñán. Ayuso, con su habitual contundencia ha sido muy clara y ha criticado que “las caras más reconocibles del PSOE” se estén apuntando “a la lista que exige el indulto” a los condenados en Andalucía porque “la sentencia del juez no les gusta”. Además, ha expresado lo que muchos ciudadanos no entienden, tanto desde dentro como desde fuera de Andalucía, asegurando que “a los socialistas condenados por corrupción en Andalucía, la mayor trama de la historia de España, hay que agradecerles que lo que hicieron fue para favorecer a los pobres”.

“¿Dónde estaría hoy Andalucía si no hubiera estado sometido a ese enorme fraude electoral continuado; si no se la hubiera tenido bajo el miedo de la paga o del recordarle a los que iban a votar a quiénes les debían su colocación?”, se ha preguntado Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha acompañado sus palabras de datos, recordando la nómica de condenados por el Tribunal Supremo: “Han sido condenados dos expresidentes del PSOE y de la Junta de Andalucía, una exministra y vicepresidenta del Banco de Inversiones Europeo”, también “un vicepresidente del gobierno de Rodríguez Zapatero, otros cuatro consejeros, tres viceconsejeros, cinco directores generales y tres secretarios generales” y ha puesto el foco en que “hubo jueces acosados y vilipendiados y medios de comunicación maltratados”.

“Y hoy hay un Estado de Derecho que contempla con asombro cómo una serie de políticos han decidido que ellos son la justicia. Mientras, sin pudor alguno, las caras más reconocibles del PSOE se están apuntando a la lista que exige el indulto de los condenados por corrupción porque la sentencia del juez no les gusta y, por tanto, no ha hecho bien su trabajo”, ha manifestado.

En la misma línea que ha hecho el Gobierno andaluz, aunque de manera más enérgica, Ayuso ha criticado que no hayan sido “capaces de reconocer nada, de disculparse por nada, de comprometerse a no repetirlo nunca más” y que no haya “esperanza de que se reponga el dinero”.