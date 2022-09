El PP andaluz exige que se cumpla la sentencia como haría “cualquier español”

Cumplimiento de la sentencia, pedir perdón y pasar página. Sobre esos tres ejes se estructura la respuesta del PP a la sentencia de los ERE. Aunque no se desee la entrada en prisión de ningún exdirigente socialista, el PP entiende que no puede apoyar públicamente el indulto porque iría en contra de la justicia, de sus bases y de su propia estrategia judicial, ya que ha sido acusación en el caso. Lo que sí exigen de manera firme es que los socialistas pidan perdón, una manera de presionarlos para que asuman el fallo judicial y el coste político para la actual dirección que ello supone. Por último, en las filas populares también se quiere mirar hacia delante, conscientes de que ahora están en el Gobierno y mirar continuamente hacia atrás no les interesa.

El encargado de fijar posición ha sido el nuevo secretario general del PP-A, Antonio Repullo, quien ha asegurado que “las sentencias están para cumplirlas”, en referencia al ingreso en prisión del expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, condenado a ello por los delitos de prevaricación y malversación, para evitar así “agravios comparativos entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”. Además, ha considerado que el PSOE de Andalucía “tiene que pedir perdón a los andaluces, que lleva una década sin hacerlo”.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento, Repullo ha señalado sobre la posibilidad del indulto por el Gobierno para evitar el ingreso de Griñán en prisión que si “a Pedro Sánchez le interesa indultar a un compañero, entiendo que quiere que el indulto se produzca”, aun cuando ha reiterado que “se tiene que cumplir la sentencia como la que tiene que cumplir cualquier español”.

El dirigente del PP-A ha presentado a su partido como “respetuoso con las decisiones judiciales” para colegir de ello que “si un juez entiende que se dan las circunstancias para que el presidente socialista José Antonio Grián no deba entrar en prisión que no entre en prisión”, aunque ha remarcado que “si cualquiera persona en sus circunstancias entra en prisión, pues, deberá entrar en prisión”.

Sobre la decisión final que quepa espera del presidente del Gobierno sobre el indulto, Repullo ha estimado que su respuesta será “según el barómetro electoral”, por cuanto ha apuntado Sánchez “indultará a sus compañeros en tanto en cuanto le beneficie, no porque mire los intereses de España, de Andalucía, ni los de Griñán” y concluir que “él va a mirar sus propios intereses, si le interesa les indultará”.

“Nos encontramos con la confirmación de algo muy negativo para Andalucia, para todo el país”, han sido las primeras palabras de Repullo, para indicar seguidamente que “se confirma el caso de corrupción más importante que ha habido en España en toda su historia, escenificado por un gobierno socialista en la Junta de Andalucía, que gobernaba para sí, para montar una estrategia de fondos publicos destinados a dopar elecciones y salir dopado a las elecciones autonómicas”.

Repullo ha indicado que la voluntad de su partido es “pasar página” con el argumento de que “estamos en un periodo de ilusión”, por lo que ha apelado a que “se tiene que trabajar por los intereses de los andaluces”, para renegar entonces de que “no sean unas sentencias tras otras sobre políticos del PSOE”, partido al que ha reprochado que dedicara el dinero del desempleo a “una estrategia política para sustentarse en el poder” mientras la Comunidad tenía “las tasas de desempleo más altas”.

“No vamos a permitir que se engañe a los andaluces, que se nos diga que Griñán y Chaves eran personas honradas e inocentes”, ha proclamado el dirigente del PP-A, quien se reafirmado en que “vamos a exigir que el PSOE pida perdón”, una demanda que ha sustentado en que “lo dice la sentencia del Tribunal Supremo” y ha considerado que es lo que están esperando muchos andaluces”.