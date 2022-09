Susana Díaz: “La corrupción no está tipificada en el Código Penal”

La expresidenta Susana Díaz ha defendido en un programa de televisión en el que colabora (”Todo es mentira”) el indulto a José Antonio Griñán porque “cree en su inocencia”, al tiempo que ha criticado la sentencia del Tribunal Supremo porque “después de más de 10 años hay dos magistradas que dicen que la sentencia no se ajusta a derecho”. Además, ha insistido en la honradez del expresidente “porque no se ha llevado ni un duro”.

Sobre el código ético del PSOE que impide apoyar indultos en casos vinculados a corrupción ha asegurado que esta no es la cuestión ya que “la corrupción no está tipificada en el Código Penal” y ha pedido que le digan “en qué artículo aparece”. “De esto sé porque soy jurista. Mejor o peor jurista, pero de esto sé”, ha dicho Díaz. “Para que haya corrupción, esa malversación debe conllevar que se haya lucrado personalmente”, ha argumentado, motivo por el que cree que su firma en la petición de la medida de gracia no entra en conflicto con el código ético de su partido.