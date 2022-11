La Copa Davis impulsará hasta el 85% la ocupación hotelera en Málaga

La disputa de la fase final de la Copa Davis de tenis en Málaga, del 22 al 27 de noviembre en el Palacio de los Deportes Martín Carpena, trasciende el ámbito deportivo y contribuye a generar un movimiento turístico que se refleja en los hoteles de la ciudad, que prevén alcanzar una ocupación del 85 por ciento en los últimos días de la competición. La previsión de la patronal hotelera Aehcos sitúa en un 60 por ciento la ocupación media durante la semana de la Copa Davis en Málaga, que se elevará en el fin de semana del 25 al 27 de noviembre al 85 por ciento, y todo ello a pesar de que no participarán, por lesión, estrellas como el español Carlos Alcaraz o el italiano Jannik Sinner.

Con las reservas de última hora, puede haber incluso un repunte de la ocupación hasta el 90 por ciento en la recta final del evento, ha afirmado a Efe el vicepresidente ejecutivo de Aehcos, Javier Hernández. Aunque el impacto de las eliminatorias de cuartos, semifinales y final en los establecimientos hoteleros de la ciudad no alcanzará las cotas de la Feria de Agosto, también es cierto que se celebra en noviembre, un mes tradicionalmente enmarcado en la temporada baja turística. Sea o no con ayuda de este evento, que beneficiará fundamentalmente a los hoteles de cuatro y cinco estrellas de la capital malagueña, Aehcos prevé superar este noviembre en dos puntos las cifras prepandemia en la Costa del Sol. ”No se va a llenar la ciudad, pero al ser un gran evento deportivo, va a poner a Málaga en el mapa”, ha destacado Javier Hernández, quien ha explicado que entre los clientes de los hoteles no solo hay aficionados, sino también personal de la organización y patrocinadores.

En los municipios de la provincia, el impacto de la competición será “residual”, con algunas reservas en hoteles de Torremolinos o Marbella, ha apuntado. Entre los hoteles con mejores perspectivas figura el AC Málaga Palacio, que estará al completo el viernes y sábado de la competición y los demás días se encuentra por encima del 95 por ciento, con la previsión de alcanzar también el lleno. Según ha afirmado a Efe el director del establecimiento, Jorge González, el grueso de los huéspedes corresponde a la organización del evento, aunque también hay reservas individuales de asistentes.

En el Hotel Molina Lario, del grupo Gallery, también situado en pleno centro de Málaga, la ocupación rondará los primeros días el 65 por ciento y durante el fin de semana el 95 por ciento. “Puede que llenemos por las reservas de última hora”, ha dicho a Efe la directora del establecimiento, Myriam Ortiz. La mayoría de las reservas llegan a través de internet, aunque de forma previa a la competición también ha estado alojado un grupo de la organización, ha apuntado Ortiz, quien ha resaltado la repercusión que tienen en la ciudad los grandes eventos, que sirven de “altavoz mundial”.

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha manifestado este viernes que la ciudad y la provincia ya han demostrado su capacidad para acoger eventos internacionales y ha recordado que esta fase final es “el último gran torneo del año”, por lo que centrará la atención de todos los aficionados al tenis.

Italia, Estados Unidos, Alemania, Canadá, Australia, Países Bajos, Croacia y España se disputan el título la próxima semana y la organización calcula que la mitad del público que va a asistir a las finales será extranjero, con mucha presencia de holandeses e italianos. Con la fase final de la Copa Davis se pone de manifiesto la apuesta de Málaga por los grandes eventos deportivos que, además de reforzar la imagen del destino, ayudan a combatir la estacionalidad turística, según los promotores de esta competición.