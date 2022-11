Otro exconsejero socialista andaluz procesado por malversar 36 millones de euros

Modificar el delito de malversación sería un balón de oxígeno para numersos altos cargos socialistas en Andalucía. De momento, no solo para los condenados en el caso ERE sino para otros muchos que se instruyen en los juzgados. El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra el consejero socialista de Innovación, Ciencia y Empresa Martín Soler, los exdirectores generales de la Agencia IDEA Jacinto Cañete y Antonio Valverde, el expresidente de la extinta empresa automilística de Linares (Jaén) Santana Motor Bienvenido Martínez y los representantes legales de dicha empresa Carlos G.M.D.M. y José Enrique B.R.; por los préstamos por valor de 36,1 millones de euros concedidos por IDEA a Santana. El magistrado aprecia presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

El instructor explica en el auto que esta causa tiene por objeto “la presunta ilicitud de la formalización y publicación -de forma mendaz-” del denominado convenio Massif entre la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía y la agencia IDEA “y la posible administración irregular de los fondos destinados a su financiación, ejecución y cumplimiento”; precisando que, en el marco de este convenio, la agencia IDEA aprobó la concesión de un “préstamo reembolsable” a Santana Motor por importe de 25.735.044 euros y 10.370.000 euros (en total, 36.105.044 euros), respectivamente.

“Una ayuda a fondo perdido”

En este sentido, y según resalta el magistrado en el auto, la Intervención General de la Junta expuso en informe de actuación de la agencia IDEA que el convenio finalmente suscrito el 17 de diciembre de 2010, y que firmaron el ex consejero y uno de los ex directores generales de IDEA investigados, “contiene un nuevo texto sustituido e incorporado, distinto del realmente aprobado por el Consejo de Gobierno el 15 de diciembre de 2009″, de forma que el contenido del convenio y su naturaleza jurídica fueron alterados “sustancialmente”, y “lo que la agencia IDEA (y posteriormente Santana Motor) recibe no es un crédito reintegrable, como había autorizado el Consejo de Gobierno, sino una ayuda a fondo perdido”.

Según expone el juez, el informe de actuación emitido por la Intervención de la Junta concluyó que la actuación administrativa “se habría llevado a cabo con omisión patente de los procedimientos y principios legalmente aplicables”, un “incumplimiento” que supone que el préstamo que como tal había sido autorizado por el Consejo de Gobierno “habría pasado a ser una entrega de fondos sin contraprestación alguna en favor de Santana Motor”, produciéndose así “un menoscabo de estos fondos públicos, que habrían sido entregados a Santana sin autorización del Consejo de Gobierno y sin que los mismos hayan sido recuperados por la agencia IDEA dada la situación de insolvencia y crisis financiera en que se encontraba dicha entidad desde hacía años”.