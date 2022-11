Semic e Ilerna se unen para llevar un paso más allá la formación de los profesionales del futuro

El Grupo Ilerna, que consta de 9 centros de Formación Profesional en toda la península, ha desarrollado de la mano de Semic un proyecto One to One con casi 2.000 iPad este curso académico 2022-2023.

Este modelo consiste en proporcionar un dispositivo electrónico a cada alumno y docente que sirva como herramienta de enseñanza y de aprendizaje y que reúna, en un único espacio digital, todas las aplicaciones que se necesitan para impartir o recibir la formación del más alto nivel.

El dispositivo escogido para llevar a cabo este despliegue ha sido el iPad de 9ª generación para algo más de 1.800 alumnos y el iPad Pro de 12,9″ para más de 140 docentes.

EL PRIMER DÍA

Para ayudar a los alumnos en este despliegue han sido imprescindibles las sesiones Open the Box, realizadas al inicio del curso académico. El equipo de asesores de SEMIC especialistas en Educación visitaron todos los centros, clase por clase, asesorando a alumnos en la puesta en marcha de su dispositivo, vinculado por un lado a su identidad digital y, por otro, a la consola central.

Cuando el alumno sacaba el dispositivo de su caja y lo encendía, introduciendo su usuario y contraseña, el iPad ya configurado previamente contaba con las herramientas y aplicaciones necesarias para su uso.

Este es el despliegue Zero Touch, llamado así porque no se necesita en ningún caso la intervención manual, iPad por iPad, del equipo técnico de profesionales IT de ILERNA y de SEMIC. Este despliegue ha sido un éxito gracias al esfuerzo colectivo fruto de la suma de esfuerzos entre los equipos técnicos de Semic y de Ilerna y gracias a las facilidades de las herramientas Apple School Manager y JAMF School, como plataformas de gestión de dispositivos educativos.

LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN

Un elemento imprescindible del éxito de este proyecto ha sido la formación. Todos los docentes y profesionales de los 9 centros presenciales de Ilerna han recibido una formación por parte de Semic a través de un Apple Professional Learning Specialists (APL), un educador especialmente capacitado en el entorno y ecosistema Apple que orienta, asesora y apoya a los docentes para ayudarles a desarrollar sus habilidades con la tecnología Apple, en este caso los iPad y en entorno digital de Apple for Education, haciendo especial hincapié en la innovación para motivar a los estudiantes a seguir aprendiendo.

En estas sesiones de formación los docentes han aprendido cuestiones imprescindibles sobre el uso y manejo del iPad como herramienta educativa, haciendo énfasis a la aplicación Aula como plataforma principal para la gestión presencial de la clase y, de forma adicional, a otras herramientas didácticas de ofimática o específicas de cada área profesional.

EL CASO DE ÉXITO

Las claves de este proyecto se han recopilado en este vídeo en el que se pueden encontrar impresiones de otros docentes y de alumnos tras varias semanas usando los iPad en su día a día en el aula.