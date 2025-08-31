Agosto dice adiós más fresco de lo habitual en Andalucía

El mes de agosto se despide este domingo en Andalucía con temperaturas por debajo de lo que suele ser habitual en estas fechas, con previsión de 36 grados en la ciudad de Granada, 35 en Málaga y Córdoba y 34 en Sevilla, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Los termómetros se mantienen así sin cambios o en ascenso en la vertiente mediterránea y en descenso en el resto.

Vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste y aumentando a moderados, con intervalos de poniente fuerte en el litoral mediterráneo y el Estrecho.