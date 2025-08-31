Acceso

Agosto dice adiós más fresco de lo habitual en Andalucía

La máxima está prevista en Granada con 36ºC

HUELVA, 30/08/2025.- Veraneantes disfrutan de la playa en Punta Umbria, Huelva, este sábado. donde la gente última su último fin de semana antes de que comience el mes de septiembre y se terminen las vacaciones Las temperaturas tendrán este sábado en Andalucía un ascenso generalizado, salvo en el litoral malagueño, donde descenderán las máximas. EFE/ David Arjona
La playa de Punta Umbría, en el último fin de semana de agostoDavid ArjonaAgencia EFE
  • Redacción Andalucía
El mes de agosto se despide este domingo en Andalucía con temperaturas por debajo de lo que suele ser habitual en estas fechas, con previsión de 36 grados en la ciudad de Granada, 35 en Málaga y Córdoba y 34 en Sevilla, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Los termómetros se mantienen así sin cambios o en ascenso en la vertiente mediterránea y en descenso en el resto.

Vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste y aumentando a moderados, con intervalos de poniente fuerte en el litoral mediterráneo y el Estrecho.

