Almazuela, una exposición de art brut e inclusión en la Fundación Madariaga

El próximo miércoles, tres de diciembre, Día de la Discapacidad, se inaugurará la exposición Almazuela en la Fundación Valentín de Madariaga. Una muestra organizada conjuntamente por Fundación Randstad y Fundación Valentín de Madariaga y Oya que busca poner en valor el art brut, también llamado "arte marginal" o "outsider art". Este término, acuñado por Jean Dubuffet, engloba la creación artística realizada fuera del sistema del arte convencional, carente de influencias académicas o comerciales, pero dotada de una fuerza expresiva indómita y profundamente auténtica.

Las obras que se exponen en Almazuela están realizadas por personas con discapacidad intelectual y rompen con los estándares estéticos dominantes. Además, abren nuevas vías de comprensión del arte y la creatividad. Esta exposición no busca categorizar ni encasillar, sino escuchar, celebrar y mostrar la riqueza de una mirada otra, singular y esencial.

Se expone el trabajo de 38 artistas, en concreto las obras de Álvaro Herrera Sánchez, Ana Gómez, Ana Vargas, Artem Ibadulaiev, Beatriz Segura, Benjamín Pineda, Carlos García, Carmen Candelera, Claudia Zorrilla, Dania Mellado, Daniel Parejo, Fátima Calderón, Felipe Rubiales, Francisco Gamarro, Helliot Baeza, Ignacio Lledó, Jaime García, José Caro, José Manuel Muñoz, Juan Gómez, Luis Moya, Mar Calvo, María del Carmen Bohórquez, Natalia Vargas, Natalia Montoya Vargas, Pablo de la Cerda, Paco Campa, Paco España, Punam Marañón Cintas, Reyes Vergara Cano, Ricardo Rojas Soriano, Rocío Flores, Sergio Ruíz, Sonsoles Babiano Álvarez de los Corrales, Teresa Rodríguez-Barbero, Ulises López y Yolanda Carballo Sarmiento.

Asimismo, la conocida artista sevillana Adriana Torres Silva ha participado realizando una intervención artística junto con los alumnos del Proyecto DISTRA de la Fundación Valentín de Madariaga y Oya, proyecto que imparte formación para el empleo a jóvenes con discapacidad intelectual y cuyo fin último es la búsqueda de la inclusión laboral. Esta propuesta conjunta plantea una lectura ampliada de la autoría y reivindica el potencial transformador del trabajo conjunto. El gesto artístico se convierte así en plataforma de empoderamiento, reconocimiento y aprendizaje mutuo.

El título "Almazuela" responde a una voluntad simbólica, ya que muestra la unión de fragmentos, telas, voces y miradas para construir una totalidad rica, inesperada y bella. Cada pieza, como cada artista, es un testimonio singular que al unirse al conjunto revela el verdadero valor de lo colectivo.

También se exponen obras, en formato dibujo, de alumnos del Centro de Creación Danza Mobile, así como la instalación Panorama Móvil, realizada en el Centro Ocupacional y Centro de Día de la Puebla de Cazalla, una obra colaborativa firmada por el colectivo Ojo Pértico y dirigida por Alegría y Piñero, en la que imagen, sonido y movimiento se entrelazan.

Día de la Discapacidad

La elección del 3 de diciembre como fecha para la inauguración no es casual. Según explican desde la entidad, ha sido "elegida a conciencia para poner en valor este día tan importante para ambas fundaciones", que "persiguen la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad".

Con esta exposición, la Fundación Valentín de Madariaga y la Fundación Randstad se suman a la ética del cuidado, del acompañamiento y de la reparación. "Que esta almazuela abrace también a quien la contemple. Que nos cubra. Que nos recuerde que, incluso desde lo fragmentario, puede nacer algo profundamente entero", indican desde la Fundación Valentín de Madariaga.