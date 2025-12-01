El Teatro de la Maestranza abre en Instagram un nuevo espacio de diálogo

El Teatro de la Maestranza acaba de estrenar un nuevo formato de entrevistas en sus redes sociales protagonizadas por personalidades relevantes del mundo del arte, el pensamiento y la cultura. Una iniciativa que subraya que el coliseo sevillano es, más allá de un contenedor de espectáculos de excelencia y un referente en el mundo de la lírica, un espacio vivo que impulsa la reflexión, la creación y el diálogo.

El proyecto nace con la vocación de acercar la cultura —y, en especial, los espacios escénicos— a nuevos públicos, así como de promover una reflexión amplia sobre el valor de las artes en la vida cotidiana.

Para ello, la Maestranza ha desarrollado una sección específica en Instagram: pequeñas cápsulas audiovisuales, íntimas y grabadas entre bambalinas, en las que artistas, creadores y diversas figuras de referencia comparten sus ideas en un clima de calma, cercanía y profundidad.

Cada pieza se extrae de una conversación de la que se seleccionarán algunos fragmentos breves con especial fuerza visual y emocional.

Para las primeras entregas ya han confirmado su participación Iñaki Gabilondo, Miguel Ríos, María del Monte y Julio Muñoz (“Rancio”), entre otros invitados que se irán sumando a lo largo de la temporada.

Las entrevistas abordan cuestiones clave de nuestro tiempo, como el futuro de la cultura y su papel en la sociedad, la educación artística en las nuevas generaciones, la influencia de la inteligencia artificial en nuestro futuro, el tiempo que dedicamos a las pantallas y la necesidad de espacios de encuentro y reflexión.

Con esta iniciativa, el Teatro de la Maestranza busca crear un espacio de pensamiento y belleza, breve pero profundo, capaz de conectar con públicos diversos y de reunir voces significativas en el panorama cultural actual.