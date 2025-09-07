Almería distingue al alcalde centenario de Chercos

El municipio de Chercos (Almería) vivirá este domingo una jornada histórica con la entrega del Escudo de Oro de la Provincia al alcalde José Antonio Torres Sáez, que el pasado mes de julio cumplió 100 años y es reconocido como el regidor más longevo de España. La Diputación de Almería ha querido reconocer con esta distinción una vida dedicada al servicio público, primero como Guardia Civil y desde 1995 como alcalde de su pueblo. El acto, que comenzará a las 19,30 horas en la plaza del Ayuntamiento del municipio y contará con autoridades provinciales e invitados, estará "cargado de sorpresas" y pretende transmitir, en palabras del presidente de la Diputación Provincial, Javier Aureliano García, "todo nuestro cariño y máximo agradecimiento al alcalde de Chercos, que ha empleado toda su vida en mejorar la de los demás".

Nacido el 23 de julio de 1925, Torres ingresó en la Guardia Civil en 1949, alcanzó el grado de subteniente y sirvió en destinos como Lérida, Sevilla, Gerona, Albacete o Bilbao, "donde sufrió el terror de ETA". Tras su jubilación, con 70 años, decidió presentarse a las elecciones municipales y fue elegido alcalde en 1995. Desde entonces, solo estuvo apartado del cargo unos meses entre junio y noviembre de 2023, hasta que volvió a la alcaldía "para seguir con su vocación de servicio público y trabajo por sus vecinos".

El regidor, conocido como Pepe entre sus vecinos, afirmó sentirse "muy agradecido" y "emocionado" por recibir el Escudo de Oro. Cuando el presidente de la Diputación le comunicó la noticia, manifestó que "he disfrutado haciendo el bien a los demás y para mí es muy importante que venga a verme el presidente de la Diputación con ese cariño y entrega a ver a un pobre hombre porque cumple 100 años, es lo más grande que puede suceder". En sus tres décadas al frente del Ayuntamiento, Torres ha impulsado proyectos como la primera biblioteca del municipio, un programa de becas escolares, la construcción de la piscina y el tanatorio, además de la proliferación de comercios y empresas, algunas de ellas de prestigio internacional.

También se le atribuyen infraestructuras y servicios como la instalación de un cajero automático contra la exclusión financiera, la creación de parques, pistas polideportivas y el teatro municipal. García subrayó, durante su visita al municipio para felicitarle por su centenario, que el reconocimiento que recibirá este domingo "distingue a aquellas personas que han dado lo mejor de su vida para contribuir al desarrollo de la provincia de Almería, como ha hecho Pepe a lo largo de su dilatada trayectoria". "Será un día muy emotivo que recordaremos siempre", añadió.