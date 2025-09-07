Ante el juez por causar un incendio forestal en Granada con un cigarrillo

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un hombre acusado de provocar por una imprudencia un incendio forestal en Atarfe (Granada), un agricultor que causó el fuego con el cigarrillo que fumaba mientras hacía labores agrícolas. Según ha informado este cuerpo armado, el investigado es un hombre de 64 años acusado del incendio forestal que el pasado 18 de julio se originó en el término municipal de Atarfe (Granada), un fuego que afectó a una zona de pasto, retamas y encinas próxima a la urbanización de Los Llanos de Silva de la localidad.

El día que se produjeron los hechos, la Guardia Civil recibió una llamada de alerta por el incendio que sofocaron con rapidez los bomberos, pero que afectó a unos 7.000 metros cuadrados de terreno. La patrulla identificó a varias personas que se encontraban realizando labores agrícolas en una finca próxima al lugar del incendio para recabar datos que ayudasen a esclarecer lo sucedido y localizó una zona de rastrojo quemada que podría ser la del origen del fuego.

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de Granada (Seprona) investigaron el incendio y se entrevistaron con varios testigos hasta que uno de ellos señaló que el fuego se originó por la imprudencia del investigado que, mientras fumaba, cargaba paja en la parte trasera de una camioneta. Al caer restos del cigarro encendido, se prendió parte de la paja del remolque, que cayó en llamas al suelo y se propagó por la zona.