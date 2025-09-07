Denuncian "falta de información" en el corte total de la A-44 en Granada

El PP ha lamentado la falta de información y transparencia sobre el corte total de la autovía A-44 programado desde este martes y hasta diciembre para acometer obras en el viaducto de Rules (Granada) y ha criticado que Transportes no haya planteado hacerlas por fases para evitar aislar la Costa. El vicesecretario del PP de Granada, Antonio Mancilla, ha criticado la gestión que ha hecho el Ministerio de Transportes de estas obras para reparar el viaducto de Rules y que, desde el martes y hasta el 19 de diciembre, mantendrán cortado el tramo de la autovía entre Izbor y el enlace de Vélez de Benaudalla y Órgiva.

"No es de recibo que nos hayamos enterado por los medios de comunicación. Nos parece inaceptable tratándose de una vía de tanta importancia para la movilidad diaria en la comarca de la Costa Tropical y de la provincia de Granada", ha considerado Mancilla. Ha recalcado que no se trata de cuestionar la necesidad de unas obras que garanticen la seguridad, sino el modo en el que se está procediendo, ya que el PP habría planteado una ejecución en diferentes fases para evitar un corte tan prolongado de la autovía por su impacto en vecinos y empresas.

"Lo que pedimos es información, coordinación y respeto institucional. No es de recibo que ayuntamientos y miles de usuarios no se enteren con claridad y tiempo de una medida de tal calado", ha señalado. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible anunció esta semana el corte total de la autovía A-44 entre los kilómetros 167 y 175 por los nuevos trabajos que están realizando en las obras de reparación del viaducto de Rules.

Para facilitar la fluidez del tráfico durante las obras, Transportes habilitará unos itinerarios alternativos por la nacional N-323 en el caso de los vehículos que circulen sentido Motril, con el corte previamente del carril izquierdo. En el caso del tráfico con sentido Granada, el itinerario alternativo pasa por la N-323 para enlazar con la carretera autonómica A-346 y volver a conectar con la N-323 en el kilómetro 175,1.