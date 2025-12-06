La promotora del hotel de El Algarrobico pide al TSJA archivar el caso

La promotora del hotel de El Algarrobico, Azata del Sol, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que archive definitivamente la ejecución de la sentencia sobre la revisión de la licencia de obras, al considerar que el fallo judicial ya se ha cumplido con el mero inicio del expediente y acusar a la Sala de “introducir” nuevas obligaciones para forzar su finalización.

En un recurso de reposición al que ha tenido acceso EFE, la empresa constructora impugna el auto dictado por el alto tribunal el pasado 21 de noviembre, en el que los magistrados calificaban de “excusas” los retrasos del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) y ordenaban el envío inmediato de la documentación al Consejo Consultivo.

Aunque el Consistorio carbonero finalmente obedeció este mandato ayer viernes, remitiendo el expediente al órgano consultivo a primera hora de la mañana para evitar responsabilidades penales, la batalla legal de la promotora continúa por una vía paralela para intentar dar por cerrado el caso judicialmente.

En su escrito, fechado el 2 de diciembre, Azata sostiene que la sentencia original únicamente obligaba a “admitir y tramitar” el procedimiento de revisión de oficio, pero que en ningún punto del fallo se impone una “obligación autónoma de culminar” dicho proceso ni se predetermina su resultado.

A juicio de la promotora, al exigir ahora que el expediente se finalice antes de que caduque en enero, el TSJA está “añadiendo al contenido del fallo una obligación” nueva que no figura en la sentencia, vulnerando así el artículo 18.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. “La ejecución no puede servir para alterar el contenido del fallo ni para introducir obligaciones nuevas”, reprocha la defensa de la mercantil.

Azata sale además en defensa del Ayuntamiento de Carboneras y asegura que la falta de secretario municipal no era una excusa dilatoria, como sostienen los jueces, sino una “imposibilidad material y jurídica” real. Según la empresa, la orden del TSJA de enviar “inmediatamente” los papeles al Consultivo obliga al Consistorio a saltarse pasos legales intermedios, como la redacción de una propuesta de resolución, lo que podría viciar de nulidad todo el procedimiento administrativo.

“La Sala coloca al órgano municipal ante la disyuntiva de incumplir un auto judicial o incumplir su propio procedimiento aprobado y las garantías de los interesados”, argumenta el recurso, que advierte de la inseguridad jurídica que genera esta fiscalización “permanente” de la actividad administrativa por parte del tribunal.

Por todo ello, Azata solicita que se revoque la orden dada al Ayuntamiento y se decrete el archivo de la ejecutoria, entendiendo que la obligación judicial está “sustancialmente atendida” con haber iniciado los trámites el pasado 11 de julio, independientemente de si el expediente caduca o no el próximo 11 de enero de 2026.

Esta petición choca con la realidad administrativa actual, ya que el expediente se encuentra desde ayer, 5 de diciembre, en manos del Consejo Consultivo de Andalucía. Este órgano debe ahora emitir el dictamen vinculante necesario para anular la licencia de obras de 2003, paso previo indispensable para que el Ayuntamiento pueda certificar la ilegalidad del hotel de 21 plantas y 411 habitaciones construido en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.