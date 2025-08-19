Aluvión de pateras en Almería: 10 embarcaciones con 170 inmigrantes desde el domingo

Los equipos de respuesta inmediata en emergencias (ERIE) de Cruz Roja han atendido a 170 inmigrantes llegado en diez pateras a las costas de la provincia de Almería desde el pasado domingo. El coordinador de Cruz Roja en Almería, Francisco Vicente, ha informado este martes de que más de 50 voluntarios de la organización han intervenido desde el domingo en la asistencia a estas personas.

Los ERIE de Cruz Roja se han desplegado en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) del puerto de Almería, donde han proporcionado a los recién llegados atención sanitaria, alimentos, agua, mantas y apoyo humanitario básico.

Según el coordinador, durante la acogida se han detectado diferentes situaciones de vulnerabilidad, para lo que se ha activado la derivación a recursos especializados.