Un análisis sobre la autonomía andaluza señala que "no se puede construir una economía basada en las ayudas"

Por Alfredo Valenzuela

"Que el primer AVE español fuera a Sevilla supuso un cambio de mentalidad pero luego todo ha vuelto a su cauce, porque aquello fue algo que no ha vuelto a ocurrir", ha dicho a EFE Antonio Checa (Jaén, 1946) al publicar un análisis de 40 años de autonomía en Andalucía titulado "Andalucía en el Sur de Europa ¿Qué cambió la autonomía?"

Publicado por el Centro de Estudios Andaluces en su 'Biblioteca de Investigación', el análisis de Checa, que ha sido director de tres periódicos y dos revistas, decano de la Facultad de Ciencias de la Información de Sevilla y autor de 58 libros, consta de casi trescientas páginas y cuarenta cuadros estadísticos, de los que según su autor se obtienen conclusiones como ésta: "Se ha tenido que ser más ambicioso y gestionar mejor el dinero público y las ayudas recibidas".

"No se puede construir una economía basada en las ayudas", ha señalado Checa para de inmediato advertir que las ayudas comunitarias las han recibido todas las comunidades autónomas, no solo Andalucía, y que si alguna como Extremadura ha superado, reciente y levemente, a Andalucía, es porque ha perdido población mientras que Andalucía la ha ganado, y al dividir la renta entre la población actual refleja esa ventaja.

El sector agrario, al ser ahora "más autónomo" -con la valorización del olivar y el desarrollo almeriense y onubense- es el que ha salido más reforzado de este periodo autonómico de cuarenta años, si bien los mayores avances se han producido en la cultura -"el flamenco ha pasado de ser despreciado a ser sublimado"-, en el patrimonio histórico, con la restauración de los centros históricos de las grandes ciudades, y en las comunicaciones.

Cajas de Ahorro

Si hubiera que calificar los cuarenta años de autonomía con una nota del uno al diez, Checa no ha dudado en poner "un seis", ya que si los avances han sido evidentes, la región aún arrastra "muchos déficits", y el principal fracaso andaluz quizás sea "el de las cajas de ahorro por la excesiva intervención política; cayeron en cuatro días" acabando con el espejismo de un sistema financiero propio, tras el que había "corrupción e incompetencia".

"Las cajas tuvieron una importante huella social, y da un poco de amargura comprobar que nadie ha pagado por ello", ha lamentado también al recordar que "se perdió la batalla de que hubiera una banca andaluza", una vez desaparecidos los Bancos de Granada y el Meridional.

"Andalucía ha luchado poco por el Corredor Mediterráneo", ha denunciado igualmente al confiar en el proyecto que conecte el AVE con Huelva y Faro para desde Sevilla hacerlo también con el norte de España, pero se ha preguntado "¿para cuándo?"

"Ha habido mucha corrupción, y ahí está El Algarrobico para demostrarlo", ha señalado en alusión al inacabado hotel costero almeriense pendiente de demolición, para señalar los años de Jesús Gil en Marbella (Málaga) "como escaparate de todo lo que había detrás cuando ha habido etapas en las que Andalucía ha ido en cabeza de España".

"Y no se tiene la sensación de que todo eso se esté corrigiendo, como si en la sociedad hubiera calado que la corrupción es algo inevitable y se está llegando a situaciones de ostentación; como en el narcotráfico, que todo el mundo sabe que existe pero ahora se efectúa con desfachatez; la corrupción y la delincuencia están más descaradas que nunca", ha asegurado.

Apreciación de lo andaluz

Entre los avances de la comunidad autónoma en este largo periodo también enumera Checa los de la sanidad y el turismo -"cuando yo era niño en Jaén capital había tres sitios para comer, uno era el bar de la estación, y ahora hay cuatro restaurantes con estrellas Michelin", ha puesto como ejemplo-, pero quizás el caso cultural, social, turístico y económico "más sorprendente" haya sido el de la celebración de la Semana Santa.

"Hay ciudades que han doblado el número de cofradías; en toda Andalucía se han multiplicado el número de cofradías; hace cuarenta años había que pagar a los costaleros y ahora, pagando ellos, hay listas de espera para participar", ha dicho para achacar esta circunstancia a "una apreciación de lo andaluz; es un motivo de orgullo y reconocimiento".

"Es una cultura que ha renacido; igual ha sucedido con las romerías, que hacen cuarenta años eran mortecinas", mientras que ahora cada año, en una semana, pasan cientos de miles de personas por la del Rocío, una celebración de la que ha dicho que no existe nada parecido.

La evolución de Andalucía en los cuarenta años de autonomía ha sido "positiva, pero insuficiente, hay mayor dinamismo empresarial, sobre todo con empresas pequeñas, y sectores dinámicos como el aeronáutico, que cada vez va a tener mayor demanda; ya están puestos los cimientos, pero cuesta mucho remontar", ha dicho para comparar con la Alemania Oriental, que tenía un tercio menos de renta 'per cápita' cuando la unificación y 35 años después sigue casi con la misma diferencia con la Alemania Occidental.