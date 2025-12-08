Todos los vecinos de este pueblo de Jaén jugarán el número 41.935 en la Lotería de Navidad

Todos los vecinos de Linares (Jaén) jugarán el mismo número de la Lotería Nacional para el Sorteo Extraordinario de Navidad del próximo 22 de diciembre: el 41.935.

El Ayuntamiento y la Agrupación Arciprestal de Hermandades y Cofradías de la ciudad han vuelto a poner en marcha esta "peculiar iniciativa solidaria" que se remonta a 1994, cuando se produjo la crisis de Santana Motor, que era clave en la economía local.

De este modo, pese al paso de los años, se mantiene gracias a la colaboración entre ambas partes y que se materializa en un convenio firmado por la alcaldesa, Auxi del Olmo, y el presidente de la agrupación, Juan Francisco Cuevas.

El número que se jugará en común este año es el 41.935, del que se han adquirido conjuntamente 45 décimos, según se ha precisado en su reciente presentación. En base al acuerdo, cada uno de los 57.114 habitantes censados en Linares a 31 de octubre de 2025 jugará la cantidad aproximada de 0,016 euros.

En el supuesto de que resultase agraciado con el Gordo, la cuantía se repartiría entre la población. Además, si tocara un premio de distinta categoría al primero, sería entregado a las obras sociales que determinasen tanto el Ayuntamiento de Linares como el pleno de la Agrupación de Cofradías.

"Este año, este número adquiere un significado especial porque vemos el crecimiento progresivo de la población de Linares, ya que el padrón ha subido en casi mil habitantes con respecto a las mismas fechas del año anterior", ha comentado la concejala de Cultura, Susana Ferrer.

En esta línea, también ha destacado que esta iniciativa, que "surgió con el fin de dar apoyo e ilusión a la ciudad en unos momentos difíciles", llega en 2025 en "un momento histórico", con la inauguración, el pasado viernes, de Santana Factory.

"Por eso creo que este décimo es un símbolo de ilusión y esperanza por todo lo bueno que está por venir", ha apuntado la edil, quien ha valorado la "estrecha colaboración" existente con la Agrupación de Hermandades y Cofradías.

Al respecto, el presidente de la entidad ha señalado que ya está en marcha el Concurso de Belenes, en colaboración con el Ayuntamiento, así como la exposición y otras actividades navideñas en las que participan activamente diferentes cofradías y colectivos vinculados a ellas.