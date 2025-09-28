Andalucía mantiene el liderazgo en la creación de empresas, con un 17,6 % más en agosto

Andalucía ha incrementado en un 17,6 % la constitución de nuevas empresas en el mes de agosto –en comparación con el mismo mes del año anterior-, con 1.188 firmas, lo que le permite mantenerse como la comunidad autónoma del país que más crece en creación de empresas y en el capital suscrito desde mayo. La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos subraya en una nota los datos del avance mensual de sociedades mercantiles del Colegio de Registradores de España analizados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA).

Dicho avance señala que la diferencia entre las entidades constituidas y las extinguidas durante el pasado agosto ofrecen un saldo neto de 973 sociedades mercantiles efectivas, lo que supone un aumento del 18,9 % respecto al mismo mes del año anterior. Andalucía ha registrado un "sobresaliente dinamismo empresarial" entre enero y agosto de 2025, ya que la cifra de empresas inscritas en los registros mercantiles en la comunidad durante estos primeros ocho meses del año asciende a 14.120, lo que representa un aumento del 5,7 % respecto al mismo periodo de 2024.

Por su parte, el dato del capital suscrito en este mismo periodo de 2025 superó los 928,9 millones de euros, lo que se traduce en un aumento del 63,5 % en relación con el mismo periodo de 2024. Esa tendencia positiva de crecimiento de la actividad empresarial ha permitido que Andalucía lidere la constitución de nuevas empresas en España en los últimos cuatro meses, según se confirma con los informes de Sociedades Mercantiles (SOCMER) en la región.

En mayo, se inscribieron en los registros mercantiles un total de 2.365 nuevas sociedades, un dato que supuso un incremento del 50,16 % respecto al mismo mes del periodo anterior, y desde entonces Andalucía se ha mantenido como la comunidad con más capacidad para crear y atraer empresas del conjunto de España: aumentos del 10,62 % (1.843 empresas constituidas) en junio y del 12,72 % (1.772) en julio. También es una de las comunidades que más fortaleza ha demostrado para superar las dudas generadas en el primer cuatrimestre respecto a la evolución de los datos de constitución de empresas en el conjunto de España.

"Los datos en creación de sociedades mercantiles confirman la capacidad de nuestra tierra para situarse a la vanguardia del emprendimiento en España", ha señalado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España.

Para la consejera, este dinamismo confirma la solidez del tejido empresarial andaluz: "Seguimos demostrando nuestra capacidad para liderar el crecimiento y la actividad, fruto de la confianza de los emprendedores y de la apuesta de los inversores. Y no es coyuntural, sino una tendencia sostenida que evidencia la competitividad y el atractivo de Andalucía".

Asimismo, ha destacado que el "Gobierno andaluz está acompañando este crecimiento con políticas orientadas a la simplificación administrativa, el apoyo a la innovación y la creación de un ecosistema favorable a la actividad empresarial". En cuanto a los datos provinciales del pasado agosto, Málaga fue donde más sociedades se constituyeron, con el 37,7 % del total, seguida de Sevilla (19,9 %), Almería (10,5 %) Granada (10,4 %) y Cádiz (9,1 %). Las que menos porcentaje representaron fueron Huelva (3,2 %), Jaén (3,6 %) y Córdoba (5,6 %).

En las nuevas sociedades, la forma jurídica predominante fue la de sociedad limitada, (el 99,6 % de las sociedades constituidas), mientras que por su actividad, comercio y reparaciones concentró el mayor número de constituciones (15,2 %), al que siguieron construcción y actividades inmobiliarias (14,7 % y 12,4 %, respectivamente).