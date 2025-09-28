Detenido tras degollar a su pareja en Sevilla

Un hombre ha sido detenido esta madrugada en Sevilla tras degollar supuestamente a su pareja. Al parecer, ambos discutieron y él le propinó varios golpes en la cabeza. La víctima salió huyendo de casa, pero el agresor le dio alcance en la calle y le asestó una cuchillada en el cuello, provocándoe la muerte en el acto. Posteriormente, se autolesionó y fue trasladado a un centro hospitalario.

La Policía Nacional se encuentra investigando los hechos y todavía no ha trascendido la identidad ni la edad de la mujer.

Si se confirma un nuevo caso de violencia machista, se trataría de la segunda víctima por este motivo en Sevilla. El último asesinato por la violencia machista en la ciudad tuvo lugar el pasado 7 de septiembre en la barriada de Valdezorras.