Andalucía no traerá agua en barcos: el acuerdo entre Moreno y Ribera no será necesario

Málaga precisamente era una de las provincias a las que iban a llegar barcos cisterna con agua para luchar contra la sequía y garantizar el suministro en el caso de que la sequía se prolongara. Allí, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció ayer que, tras las intensas lluvias caídas durante la Semana Santa en varias zonas de Andalucía, ya no será necesario traer barcos con agua a la comunidad de cara al verano. De momento, el plan no se abandona del todo porque ya se estaban adaptando instalaciones portuarias para esta posibilidad, por lo que la infraestructura permanecerá de cara «al futuro».

La opción de los barcos no gustaba a nadie por cara, tanto desde un punto de vista económico como medioambiental. Era un mar menor ante la posibilidad de que no lloviera y porque era la opción más rápida, ya que las infraestructuras hidráulicas no se hacen de un día para otro. De hecho, cuando a finales de febrero Moreno se reunió en Sevilla con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el único compromiso cierto que adquirieron fue financiar «a medias» por parte de ambas administraciones la llegada de estos barcos cisternas. El coste del agua desalada lo asumiría el Gobierno de España, a razón de 60-70 céntimos por m³ y el transporte, que costaría unos 5 millones de euros al mes, saldría de las arcas del Ejecutivo andaluz. Esa solución de «último recurso» se abandona: «Estamos en condiciones de afirmar que este verano ya no va a ser necesario traer barcos cargados de agua», confirmó el presidente andaluz en el Círculo Empresarial de Málaga.

«Estas lluvias son muy positivas, han aliviado enormemente la situación que estábamos viviendo de tragedia y de angustia en Andalucía con la sequía, pero no es suficiente», por lo que Moreno, en la línea de lo que vienen expresando todos los responsables públicos en los últimos días, hizo un llamamiento a la «responsabilidad en el uso y en el consumo del agua».