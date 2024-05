Brecha de género: un lastre para la economía andaluza

La brecha de género no sólo es un obstáculo en la carrera de fondo por la igualdad, también es un lastre para la economía. De hecho, si los andaluces y andaluzas tuvieran las mismas oportunidades en el ámbito laboral se crearían 350.000 empleos, el Producto Interior Bruto (PIB) regional crecería un 7% –11.000 millones de euros más de riqueza– y habría 30.000 empresas más en la comunidad autónoma. Son los datos que expuso ayer la presidenta de la Fundación COE, Fátima Báñez, en la presentación del IV Índice ClosingGap en la sede sevillana de la Fundación Caja Rural del Sur, un informe que cuantifica el impacto de las brechas de género en el PIB a través de distintas áreas, como el empleo, la educación, la conciliación, la digitalización o la salud.

Báñez defendió que la igualdad es una tarea «compartida», tanto de hombres y mujeres como del sector público y el privado. «Al final las cosas se consiguen yendo de la mano», insistió la ex ministra de Empleo y Seguridad Social, quien señaló que si todas las mujeres se incorporaran al mercado de trabajo «la riqueza de España sería mayor y habría más empleo». Junto a ello, indicó que Andalucía «es líder en creación de empresas y en vocaciones empresariales femeninas» y destacó la importancia de la mirada femenina en el ámbito laboral, con competencias blancas o «soft skills» basadas en la empatía, la capacidad de trabajar en equipo o la comunicación transversal.

Andalucía, a su juicio, juega un papel importante en la lucha por la igualdad. Una tierra «emprendedora que está liderando la creación de empleo en España», subrayó, por lo que «puede ser una gran catalizadora de la igualdad en todo el país en el futuro». En este punto, mencionó el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2022-2028, una estrategia que diseña por primera vez un marco de trabajo común para todas las consejerías de la Junta, las entidades locales y las universidades públicas, «con el reto de reducir las desigualdades y las brechas de género en la comunidad autónoma».

En el acto también intervino la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, quien defendió que la integración de la mujer en el mercado laboral «es una auténtica necesidad». «Todavía hay demasiadas mujeres que renuncian al desarrollo profesional a cambio de la crianza de los hijos, así que no podemos permitirnos el lujo de perder ningún talento», remarcó, no sin antes recordar su propia experiencia. «Yo misma no hubiera podido ser diputada si mi marido no hubiera hecho de padre y madre cuando mi hijo tenía apenas tres años y me tuve que ir a Madrid al Congreso de los Diputados», señaló, además de reconocer su admiración por mujeres que han marcado su trayectoria, como la ex alcaldesa de Málaga Celia Villalobos o la propia ex ministra Báñez, con quien trabajó en el Congreso. También destacó que ha aprendido de hombres como el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, o el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Según España, la Consejería de la que es responsable «tiene cerebro, músculo y también corazón», puesto que hay muchas mujeres en puestos de responsabilidad, como la viceconsejera, la interventora o la jefa de prensa. En este punto, defendió un feminismo «positivo e integrador, que no separa ni pelea. Que no tiene color político ni bandera».

La consejera recordó algunos avances que se han registrado en Andalucía en materia de igualdad de género, una comunidad donde se ha reducido la brecha salarial entre mujeres y hombres de 2018 a 2023 en casi cinco puntos (al pasar del 24,44% al 18,78%). Igualmente, hay un 15,8% más de mujeres trabajando, un 11,2% menos de desempleadas y la presencia de la mujer en el sector de la I+D+i ha crecido un 19,9%. También destacó que Andalucía es la segunda comunidad del país con más mujeres en puestos de dirección.

España se refirió a algunas herramientas con las que el Gobierno andaluz está afrontando el reto de reducir las diferencias que aún existen entre hombres y mujeres, como la Estrategia de Conciliación para el periodo 2022-2026, las campañas de conciliación y corresponsabilidad en colegios y en hogares o el primer Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad que se está impulsando con la FAMP para promover la igualdad de oportunidades en los 785 municipios andaluces.

En este sentido, la Junta de Andalucía trabaja en diferentes frentes para avanzar en igualdad, desde medidas para promover la conciliación de la vida familiar y laboral a acciones para facilitar el acceso al empleo, pasando por otras de protección para las víctimas de violencia de género, para facilitar el emprendimiento o para hacer frente al reto demográfico.

España se refirió en particular a las medidas impulsadas por su propia Consejería: «Beneficiamos a mujeres víctimas de violencia de género en el IRPF con deducciones de un 15% en alquiler de vivienda, contamos con deducciones por nacimiento o adopción de hijos de 200 euros (que se duplican en municipios con riesgo de despoblación), deducciones por familia numerosa, para familias monoparentales, por ayuda doméstica o por gastos educativos». También recordó que en Andalucía «estamos convencidos de las bondades de la igualdad, pero no cerramos los ojos a los problemas que todavía tenemos que resolver, como las desigualdades laborales, sociales o en el ámbito familiar».

39 años para alcanzar la igualdad

La supresión de la brecha de género en la economía española tendría un impacto de 213.000 millones, un 15,8 % del PIB de España de 2022, según el informe de ClosinGap, que sitúa la brecha en el 35,1 % y en 39 años los necesarios para cerrarla, es decir, que hasta 2062 no se alcanzará la paridad total. La presidenta de ClosinGap, Marieta Jiménez, resaltó la importancia de la conciliación y la corresponsabilidad como áreas clave para abordar y afrontar las disparidades. Y es que, tal como se menciona en el informe, el coste de oportunidad cuando se produce una renuncia total o parcial de las mujeres a participar en el mercado laboral asciende a 1.280 millones de euros. Asimismo, puso énfasis en la situación de los jóvenes, indicando que, en España, el 92% de los jóvenes considera que su bienestar emocional es uno de los aspectos más significativos de su vida, de acuerdo con la encuesta de Merck: «Salud Emocional. Qué mueve a los Z y millennials europeos».