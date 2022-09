Kichi sobre Ismael Beiro: “Apolítico es el que no se atreve a decir que es de derechas”

El alcalde de Cádiz, José María González, ‘Kichi’, ha asegurado sobre una hipotética candidatura a las próximas elecciones municipales liderada por Ismael Beiro, ganador de Gran Hermano en 2000, que “apolítico es el que no se atreve a decir que es de derechas” y, por ello, le genera “mucha desconfianza”.

‘Kichi” ha concedido una interesante entrevista en Onda Cero Cádiz en la que ha mantenido la interrogante sobre su futuro en la política municipal, pero en la que no ha dudado en opinar sobre el proyecto que Ismael Beiro ha trasladado públicamente. “Nosotros nos presentamos en 2015 con una ideología muy clara y unos objetivos muy marcados. Estas historias que se están empezando a plantear en la ciudad desde lo apolítico a mí me generan mucha desconfianza, porque una persona que pretende hacer política desde una perspectiva apolítica, al final es una oxímoron, es una contradicción. Es un poco raro; el apolítico es al que no le interesan los temas de la comunidad (sin interés por los asuntos de la polis, lo colectivo), me genera mucha extrañeza y desconfianza. Ya hemos visto otros países donde se han intentado desarrollar estos proyectos apolíticos como EEUU con Donald Trump o el Brasil de Bolsonaro... No creo que sean buenos referentes”, explicó el alcalde de Cádiz, que recordó la escena de la Escopeta Nacional: “‘¿Usted está libre de cargas políticas?’ Y responde: ‘sí, sí, sí, yo apolítico, de derechas como mi padre de toda la vida’”, aseguró.