Emocionante recuerdo durante el 28F a los guardias civiles asesinados en Barbate

El acto institucional de la Junta con motivo del Día de Andalucía ha servido para rendir un emocionado homenaje a los dos guardias civiles que fueron asesinados por una narcolancha en Barbate (Cádiz), así como a sus compañeros heridos. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha tenido palabras emocionadas para ellos cuando hacía alusión a la Medalla de Andalucía para el Cuerpo Nacional de Policía, y el auditorio del Teatro de la Maestranza de Sevilla se ha levantado y ha dedicado un largo aplauso a los fallecidos, con las fotografías de ambos en las pantallas.

"No se me van del pensamiento Miguel Ángel González y David Pérez, los guardias civiles asesinados en Barbate, y sus compañeros heridos", ha dicho Moreno, quien ha garantizado que no se olvida de ellos, ni de sus familias y compañeros.

Ha recordado que dan la vida en su trabajo y deberían contar "con los medios suficientes para enfrentarse a los enemigos de la sociedad con las máximas garantías".

"Aquí y en toda España merecen el aplauso, el respeto y el apoyo de todos", ha añadido el presidente, quien ha subrayado que ellos comparten, junto con toda la IV Zona de la Guardia Civil, la Medalla de Andalucía que les fue concedida en 2019.