El gran día de Cádiz: llega esta noche la Gran Final del Carnaval

El 9 de enero comenzó el concurso y el 9 de febrero se conocerán los ganadores. Un mes que aglutina el trabajo de todo el año de una ciudad que vive como nadie el Carnaval, una fiesta internacional que tiene en Cádiz una especial significación y que se vive y prepara durante todo el año.

La Gran Final del Concurso de Agrupaciones de Carnaval se celebra a partir de las 20:00 horas en el Gran Teatro Falla de Cádiz. La previsión es que concluya a las 7:00 horas del sábado después de 11 horas de diversión, denuncia y emoción que tanto caracterizan a los carnavales de la ciudad.

Un total de 109 agrupaciones, repartidas en 15 coros, 35 chirigotas, 54 comparsas y cinco cuartetos han pasado a lo largo de un mes por el escenario del Teatro gaditano quedando ya tan solo 13 grupos, después de que en la madrugada de este jueves el jurado oficial dictaminara los elegidos para la gran noche de toda aficionado al carnaval.

El coro 'Los luciérnagas', de Julio Pardo Carrillo, será el encargado de abrir el espectáculo. Posteriormente, tomará el relevo la chirigota 'Te he dicho 1.748.654 veces que no soy exagerao' (Los exageraos) quien entre en escena. Un grupo compuesto por antiguos componentes de la ya mítica chirigota del Lobe con los Villegas, uno de los apellidos históricos de la fiesta. La primera comparsa que pisará las tablas del Falla en la Final será 'Los sacrificaos', conocida como la comparsa del Jona, mientras que será el cuarteto de Iván Guerrero y sus hermanos, 'En mi caseta cabe todo el mundo' quien cierre el primer bloque de la función.

El segundo bloque lo abrirá el coro 'Los iluminados', de José Manuel Pedrosa y David Fernández y a quien se ha unido el chirigotero y comparsista Kike Remolino. Después será el turno de que la chirigota de 'La callejera invisible' opte a defender el primer premio de la modalidad obtenido el pasado año, al igual que la comparsa que saldrá a escena a continuación, 'La oveja negra', de Martínez Ares, uno de los autores más laureados que quedan en la fiesta desde que en 1984 pisara la final por primera vez con la comparsa Requiebros, de la Peña Andalucía. Cerrará el bloque el cuarteto de Javi Aguilera, 'Los cocos de Cadi'.

Se espera que sobre las dos de la madrugada comience el tercer bloque con el coro 'El paraíso' de Luis Rivero, para seguir con la chirigota del Selu, 'Que ni las hambre las vamo a sentí', la comparsa de David Carapara 'El joyero' y el cuarteto del Gago, 'Punk y circo, la lucha continúa', que defiende el primer premio del pasado año.

En el último bloque se da la circunstancia que las dos agrupaciones a las que pone la letra el autor Miguel Ángel García Argüez 'el Chapa' pisarán las tablas del Falla obtando por los premios, siendo el coro 'El gremio' el que abra este bloque y la comparsa 'Los colgaos' quien cierre el telón de la Gran Final. En medio de ambas, una de las chirigotas queridas por el público carnavalero en general, 'El grinch de Cai', de José Manuel Braza 'el Sheriff', que además es el encargado de pregonar la fiesta horas después en la plaza de San Antonio.

La Fundación Cajasol y el Ayuntamiento de Cádiz proyectará un espectáculo de luz y sonido sobre la fachada del Gran Teatro Falla durante la celebración de la Gran Final del Concurso Oficial de Agrupaciones (COAC). La inauguración de la proyección tendrá lugar a las 18:50, justo antes de que se abran las puertas del teatro y que el público acceda al interior. Una hora después, a las 19:50 horas se llevará a cabo una nueva función, y a partir de este momento, el video mapping se proyectará cada dos agrupaciones que actúen en la final, aprovechando así los tiempos de montaje.