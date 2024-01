Un pasodoble en catalán para cuestionar la amnistía desde el Carnaval de Cádiz

La comparsa 'La oveja negra' de Antonio Martínez Ares, ganadora de dos primeros premios consecutivos en 2022 y 2023 en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz, utilizó anoche un pasodoble cantado en un singular catalán para cuestionar la amnistía y arremeter contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que acusan en su letra de "haber resucitado a Franco por siete votos".

Las letras de Martínez Ares son siempre las más esperadas por ser uno de los autores más comprometidos, controvertidos y laureados del carnaval gaditano, de ahí que tras el primer pase de preliminares, en el que hizo un repaso a las "ovejas negras" de la fiesta en Cádiz y darle una advertencia al nuevo alcalde de la ciudad, Bruno García, se aguardara con especial atención qué temas iba a abordar en su repertorio en cuartos de final.

Su comparsa dedicó su primera letra a un asunto pocas veces tratado en el carnaval de Cádiz, como es la crueldad de la dependencia, desde el punto de vista de una hija que cuida de su madre y es constantemente maltratada.

En la segunda letra, Martínez Ares optó por entrar en política nacional y cantarle a la amnistía, algo que ya han hecho algunas otras agrupaciones en la fase preliminar, pero con mucha menos repercusión.

El pasodoble está escrito y cantado en un catalán singular y arranca poniendo la voz en la primera persona de un independentista: "Nostre poble no és un poble com és el vostre. Catalunya es nostra patria, la resta es la puta España. Un país de represión. Pedro Sánchez ja s'ha cagat i es un del nostre, es donen una amnistía, referendum y la vía de autodeterminació".

El pasodoble continúa recreándose en ese supuesto desprecio del personaje catalán que encarnan hacia el resto de España: "Al carall Andalucía, festa i romeria. Al carall Extremadura, Illes Baleares, la Rioja, Illes Canarias. Al carrall la vostra terra desde Asturias, Murcia, Ceuta, de Galicia hasta Valencia".

Y es en el final cuando cambia de ese catalán adaptado al castellano: "Por siete votos, de nuevo ha resucitado a Franco, pero te pueden más los escaños. Tu que decías que este cachito no tenía marco constitucional. Soy rojo, pero no confío en tu palabra, cada uno tiene lo que se labra. Que amnistía ni cojones, no quieren ser españoles, que se abran ya el corral y que se vayan".

Curiosamente, Martínez Ares ya había escrito al tema catalán en su regreso al Carnaval de Cádiz tras 13 años de ausencia con su comparsa 'Los cobardes', aunque entonces abrazó en un pasodoble en 2016 que terminaba diciendo "Desde este sur sediento no es tiempo de envidias. No te diré cobarde si decides marcharte, tú siempre serás parte de mi sagrada familia".

La comparsa también usó uno de sus cuplés para burlarse de un sindicalista al que le gusta ver los desfiles de la Hispanidad, ver abuchear al presidente del Gobierno y luego, se vuelve al sindicato "a vivir del cuento, con sus putitas, su farlopa, y comerle el nabo a Pedro Sánchez".

Hoy continúa el concurso con la tercera sesión de los cuartos de final, que se extenderán hasta el 1 de febrero, día en el que se conocerá qué agrupaciones pasan a las semifinales.