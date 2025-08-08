La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre en Chiclana

La Guardia Civil de Cádiz está investigando la muerte de un hombre en una vivienda ubicada en el municipio de Chiclana de la Frontera, con signos de violencia durante la pasada madrugada.

Así lo han confirmado a Europa Press desde el Instituto Armado, que está investigando las circunstancias de esta muerte violenta, al parecer por varios disparos, sin que por el momento hayan ofrecido más información al respecto.

Los hechos han ocurrido esta madrugada en una vivienda del Pinar de los Franceses, una zona del diseminado de Chiclana.